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Время Свободы

Бог футбола осуждает войну. Памяти Пеле

Информационный дайджест "Время Свободы", 3 января

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Время Свободы - Темы дня 3.01.2022
by Радио Свобода

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Министерство обороны России признало большие потери при обстреле казармы российских войск в оккупированной Макеевке;

Подавляющее большинство украинцев выступает категорически против территориальных уступок России ради заключения мира;

Тридцатилетие распада Чехословакии, что обеспечило успех «бархатного развода» чехов и словаков;

В Ватикане началась церемония прощания с папой римским Бенедиктом XVI;

В Бразилии с государственными почестями похоронен легендарный футболист Пеле.

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