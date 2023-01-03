Бог футбола осуждает войну. Памяти Пеле

Министерство обороны России признало большие потери при обстреле казармы российских войск в оккупированной Макеевке;
Подавляющее большинство украинцев выступает категорически против территориальных уступок России ради заключения мира;
Тридцатилетие распада Чехословакии, что обеспечило успех «бархатного развода» чехов и словаков;
В Ватикане началась церемония прощания с папой римским Бенедиктом XVI;
В Бразилии с государственными почестями похоронен легендарный футболист Пеле.
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