Во вторник после трех раундов голосований конгрессмены не смогли избрать спикера Палаты представителей Конгресса США, который должен руководить работой нижней палаты Конгресса нового созыва. Последний раз подобный случай, когда конгрессмены не смогли избрать главу Палаты представителей в первом раунде голосования произошел ровно сто лет назад.

Неспособность ведущего кандидата на должность спикера республиканца Кевина Маккарти получить необходимые для избрания 218 голосов законодателей объясняется расколом в республиканской фракции Палаты представителей. За него проголосовали 102 республиканца, за его оппонента Джима Джордана - 20. Против Кевина Маккарти выступили представители консервативного крыла Республиканской партии, выдвинувшие ряд требований в обмен за свою поддержку. Среди требований - проведение голосования в Конгрессе по вопросу о сбалансированном бюджете, голосование по проекту о введении предела на количество сроков избраний членов нижней палаты Конгресса. Кевин Маккарти отверг эти требования.

Сторонники Маккарти подчеркивают его приверженность консервативным принципам, в том числе, сокращению государственных расходов и обвиняют его оппонентов в желании приобрести, по словам конгрессмена Дэна Гриншоу, "дешевую известность". Критики Маккарти обвиняют его в том, что будучи главой республиканского меньшинства в Палате представителей, он санкционировал непомерный рост государственных расходов. У Маккарти нет плана их сокращения, утверждает конгрессмен Ральф Норман.

В среду члены Палаты представителей проведут очередной раунд голосования. Неспособность ведущего кандидата партии, имеющей большинство в нижней палате Конгресса, получить большинство в борьбе за место спикера будет беспрецедентным событием в современной истории Конгресса. Согласно правилам, голосования будут продолжаться до избрания спикера. Спикер Палаты представителей обладает важнейшими полномочиями: он утверждает повестку дня, дает ход законопроектам и другим законодательным инициативам, ведет переговоры от имени палаты с руководством Сената и Белым домом. До избрания спикера деятельность Палаты представителей будет парализована.