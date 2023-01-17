Власти Сент-Женевьев-де-Буа обеспечат содержание русской части кладбища

Власти французского города Сент-Женевьев-де-Буа обеспечат содержание русской части кладбища, несмотря на отказ принять от России оплату за аренду мест. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на мэрию города.

Ранее власти отказались принять деньги на возобновление аренды участков на кладбище, где расположены захоронения представителей России. В мэрии заявили, что такое решение связано с "международным контекстом".

В 2005 году Москва и Сент-Женевьев-де-Буа подписали соглашение, в соответствии с которым российская сторона оплачивает содержание захоронений соотечественников, если у них не осталось родственников.

На православной части Сент-Женевьев-де-Буа расположены 5220 могил, среди захороненных — видные представители российской эмиграции: писатели и поэты Иван Бунин, Зинаида Гиппус, Дмитрий Мережковский, Надежда Тэффи, Александр Галич и Гайто Газданов, художник Константин Коровин, участники белого движения, советский танцор-невозвращенец Рудольф Нуреев и другие известные люди.