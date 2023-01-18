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NYT: США отправят снаряды Украине из своих арсеналов в Израиле

Артиллерийские снаряды, предназначенные для Украины на военно-воздушной базе Довер в штате Делавэр

Уровень производства снарядов в западных странах пока недостаточен для удовлетворения потребностей украинской армии

Соединенные Штаты воспользовались своим арсеналом боеприпасов в Израиле для поставок артиллерийских снарядов украинской армии, сообщает газета New York Times.

США складируют значительные объемы боеприпасов в Израиле. Они предназначены для использования американской армией в ходе операций на Ближнем Востоке. Этот арсенал также может использоваться Израилем в чрезвычайных ситуациях.

Решение использовать снаряды из арсенала в Израиле вызвано недостаточным уровнем производства боеприпасов в Соединенных Штатах и европейских странах. По данным газеты, украинские вооруженные силы используют около 90 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, в два раза больше, чем их сейчас выпускается на военных заводах на Западе. Производство увеличивается, но постепенно. Между тем, США пообещали поставить Украине более миллиона 155-мм снарядов. Из них 300 тысяч поступят в Украину из арсенала в Израиле. Пентагон также поставляет снаряды украинской армии со своих складов боеприпасов в Южной Корее.

Израиль ввел почти полное эмбарго на поставки любых вооружений Украине, опасаясь, что Россия может помешать Израилю наносит воздушные удары по иранским силам и группировке "Хезболла" в Сирии. Поставки снарядов проиводятся по согласованию с руководством Израиля, которое, по словам израильских представителей, вынуждено согласиться с американской просьбой использовать свои собственные боеприпасы по своему усмотрению.

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