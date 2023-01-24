"Ничему не научились". Рунет о статье Каспарова и Ходорковского

Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров выпустили в журнале Foreign Affairs совместную статью Don’t Fear Putin’s Demise.

Русский перевод под заголовком "Не бойтесь смерти Путина!" можно прочесть (разумеется, лучше всего полностью) на Каспаров.ru.

Режим президента России Владимира Путина живет в долг. Ход истории меняется, и всё, от успехов Украины на поле боя до стойкого единства и решимости Запада перед лицом путинской агрессии, указывает на то, что 2023 год станет решающим. Если Запад будет стоять твердо, путинский режим, скорее всего, рухнет в ближайшем будущем.

Тем не менее некоторые из ключевых партнеров Украины все еще отказываются предоставить Киеву оружие, необходимое для нанесения нокаутирующего удара. В частности, администрация президента США Джо Байдена, кажется, боится хаоса, который может сопутствовать решающему поражению Кремля. Она отказалась отправить танки, ракетные комплексы дальнего радиуса действия и беспилотники, которые позволили бы украинским силам дать бой захватчику, вернуть свою территорию и положить конец войне. Конец тиранического правления Путина действительно радикально изменит Россию (и остальной мир), но не так, как думает Белый дом. Вместо того, чтобы дестабилизировать Россию и ее соседей, украинская победа устранит мощную реваншистскую силу и укрепит дело демократии во всем мире.

Продемократически настроенные россияне, отвергающие тоталитарный путинский режим, — та группа, к которой принадлежат авторы данной статьи, — делают все возможное, чтобы помочь Украине освободить все оккупированные территории и восстановить территориальную целостность в соответствии с международно признанными границами 1991 года. Мы планируем, что будет после Путина. Российский комитет действия, коалиция оппозиционных групп в изгнании, которую мы учредили в мае 2022 года, стремится обеспечить справедливое возмещение Украине ущерба, причиненного путинской агрессией, привлечение к ответственности всех военных преступников и трансформацию России из мошеннической диктатуры в парламентскую федеративную республику. Другими словами, не нужно бояться надвигающегося конца путинского правления — его следует приветствовать с распростертыми объятиями.

Конечно, пропаганда отреагировала предсказуемо агрессивно.

Мария Захарова:

Американская пресса в очередной раз предоставила трибуну «российским оппозиционерам». Эту роль по многолетней традиции играют Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров. В этот раз «коллективный Гарри Ходор» выступил в статье для Foreign Affairs с планами «обустройства» России. Деградация этих маргинальных деятелей настолько очевидна, что становится даже как-то неловко за скудоумие западной пропаганды.

Сергей Марков:

Ходорковский и Каспаров выступили с большой программной статьёй в Foreign Affairs, где заявили о создании Российского Комитета Действий и рассказали о планах смены режима в России. Тем самым они подтвердили правоту Путина, что Запад стремится именно к государственному перевороту и смене режима и установлению марионеточного режима в России.

Модест Колеров:

Но у Ходорковского и Каспарова нет народа, нет страны, нет достаточного числа поклонников, а есть только деньги. Удивительно глупые богатые люди.

При этом статья вызвала обширную критику и в оппозиционно-антивоенных кругах. Разброс этой критики можно представить по следующим комментариям.

Александр Морозов:

Статья отражает опасение при развитии одного из вполне реальных сценариев. Глобальный альянс загонит медведя в болото и - поскольку уже совершены большие инвестиции в победу Украины - зафиксирует победу в той точке "долгой войны, в которой эта война истощится. Дальше Украина получит все (все формальные статусы, план Маршала, дальнейшее перевооружение, неформальный статус форпоста цивилизации на востоке), а русские останутся "сиротами при медведе": из европейского проекта вышли, в Азии ничего не получили, экономическая автаркия, одеколон "Саша", духи "Наташа", стиральная машина "Малютка". На это обычно возражают: если не добить, то будут вынашивать план реванша, готовиться к новой войне. Это так. Но тут вступает в дело политический реализм, который говорит: ну, пусть готовятся, на это им потребуется еще 30 лет, ведь войну в Европе русские затеяли через 30 после своей предыдущей травмы - а через 30 лет посмотрим, мало ли что там будет, нас уже не будет, это будет проблема следующих поколений, пусть они и "добивают".

Статья полезная. Главная проблема в том, что любое другое предложение (кроме войны на истощение, фиксации в конце концов линии разделения и всемирной ответственности за будущее пострадавшей Украины на следующие три десятилетия) альянсу лидеров демократий некому адресовать в России, нет адресата. Можно было бы что-то предложить: интеграцию в Европу обратно, поэтапное снятие санкций и т.д. Но со стороны России Запад видит только "кровавых клоунов" на сцене. И пока кто-то (какая-то влиятельная группа) не обозначится на исторической сцене, кроме этих "кровавых клоунов" - предлагать некому...

Тем не менее обсуждение postwar russian future в реалистическом конктексте уже начинается, рынок предложений открыт.

Вадим Зайдман:

Под положениями статьи относительно того, как добиться падения путинского режима – необходимость его военного поражения в Украине, а для этого – скорейшее предоставление ей в нужных объемах наступательного тяжелого оружия – я первый готов подписаться. Готов подписаться под призывами перестать «бояться надвигающегося конца путинского правления – его следует приветствовать с распростертыми объятиями», «следует опасаться не краха путинского режима, а того, что этот режим выживет», а также под призывом, вынесенным в заголовок статьи: не бояться смерти Путина. Не вызывает никаких возражений и констатация авторами необходимости выплаты Россией репараций Украине за нанесенный войной ущерб, привлечения к ответственности военных преступников.

Но там, где авторы начинают описывать постпутинское устройство новой, обновленной, демократической, одним словом, счастливой России будущего – читать это без улыбки невозможно. Потому что счастливую Россию будущего они мыслят исключительно в ее нынешних, имперских – если называть вещи своими именами – границах. Это бьет в статье, несмотря на имеющуюся в ней антиимперскую риторику: «Попытки Путина восстановить утраченную российскую империю обречены на провал». Но это имеется в виду империя в рамках Советского Союза. А вот Российская Федерация у уважаемых авторов – по-прежнему едина и неделима.

«Риск краха России, конечно, реален», – признают они, но замечают, что «эти опасения преувеличены». Авторы справедливо пишут, что при Путине этот риск «сильнее, чем при демократическом федеральном режиме. Чем дольше нынешний режим остается у власти, тем выше риск непредсказуемого распада.» И далее они начинают излагать свое видение постпутинской России, в которой риск распада будет минимален.

Нет никакого понимания желательности, необходимости распада преступной Российской Федерации – для блага не только ее соседей, но и народов, населяющих саму РФ. Наоборот, между всех строк сквозит иррациональный страх перед возможностью краха России. Восприятие этого краха, как геополитической катастрофы ХХI века, личной, жизненной катастрофы.

Лучшими, демократичнейшими людьми города опять предлагается любой ценой сохранить РФ в прежних ее границах, а при таких условиях задачи лелеемая ими счастливая Россия будущего по определению невозможна.

Вадим Гончаров:

Каспаров с Ходорковским опубликовали свой проект Прекрасной послепутинской России будущего:

Их Россия станет процветающей парламентской федеративной республикой. Но не прямо сразу. Первые два года после краха путинского режима страной будет управлять "переходный государственный совет с законодательными полномочиями", составленный из россиян, "приверженных верховенству закона, тех, кто публично отрекся от путинской войны и его нелегитимного режим, большинство из которых было вынуждено покинуть страну".

Госсовет проведёт демилитаризацию, люстрацию и "ликвидирует все политические партии и общественные организации, поддерживающие вторжение в Украину, чтобы они не мешали строительству новой России".

Хорошая конструктивная программа, чо.

Но есть два нюансика.

Во-первых, любопытно, они уже сформировали в своём Цюрихе отборные бригады, способные принудить несознательных россиян демилитаризоваться, люстрироваться и самораспуститься? Нет? А кто будет выступать в качестве силовой опоры прогрессивного режима? Опять латышские стрелки? А если их не хватит? Американские оккупационные силы? Это те самые, которые бежали из Афганистана, теряя тапки, или какие-то другие? В общем, тема силового обеспечения раскрыта не полностью.

Во-вторых, а два года им точно хватит? Может быть, для коренного преобразования народного самосознания, потребуется 40 лет, как Моисею, или 70 лет, как коммунистам? Россия - она большая, её быстро не преобразовать.

Иван Преображенский:

Когда говоришь, что ты хочешь сделать, не забывай объяснять, как ты намереваешься этого добиться и что сделал уже сейчас, если желаешь, чтобы тебя услышали.

Не стоит риторически выступать от лица воображаемого множества, которое тебе это право нигде и никак не делегировало. Лучше описать четко, кого ты представляешь, если вообще кого-то представляешь.

Когда критикуешь кого-то, кто может тебе помочь, не жди потом, что он выполнит твои пожелания, даже если они благие. Лучше несколько раз подробно разобрать его ошибки в логических построениях, не называя его самого, чем несколько раз назвать, не опровергнув ни разу подробно его логику.

Сергей Вирясов:

Говорят Каспаров с Ходорковским опубликовали статью.

В которой ни в малейшей степени не учитывается не только мнение граждан России проживающих в России, но даже само их существование.

Ну с Каспаровым уже давно "всё ясно".

Михаил Борисович до этого момента ещё пользовался в России уважением, и даже определённой поддержкой.

Жаль.

Вообще степень и скорость интеллектуальной деградации "уехавших" впечатляют.

Впрочем это не так уж плохо: становится всё яснее, что есть только команда Навального, а остальные «политические объединения» - это просто команды фриков.

Вадим Востров:

Прочитал Леонида Гозмана в «Новой газете», послушал бывшего министра иностранных дел Козырева на Дожде. Один из Германии, другой из Вашингтона говорят об одном и том же - дайте Украине как можно больше наступательного оружия , чтоб они могли быстро победить, отвоевав в том числе и Крым.

Примерно об этом же пишут Ходорковский с Каспаровым.

Вопрос о последствиях не ставится. Сколько погибнет в этой мясорубке за Крым тоже. Десятки тысяч ? Сотни тысяч? А может миллионы? А что будет с двумя миллионами русских или русскоязычных жителей Крыма, не желающих такого развития событий? Обо всем этом ни слова, зачем про такое думать и пугать себя необратимыми последствиями?

Ну допустим, они искренне считают, что это быстрый путь к миру и свету и всё обойдётся.

Как проверить прогностические способности этих людей? Оглянуться в прошлое.

В 1993 году все эти люди так или иначе поддержали или оправдали расстрел Белого Дома. Ну ради светлого, демократичного будущего можно. И даже полезно. Десятки миллионов россиян против? Ну они не понимают своего будущего счастья, красно - коричневые, не будем обращать на них внимания. Расстреляли избранный парламент, задавили всех несогласных демократической цензурой на демократическом ТВ. Переписали под себя конституцию.

1996 год - надо избрать Ельцина. Ценой тотальной пропаганды, грабительских залоговых аукционов и манипуляций. Ну надо так надо, несогласных под стол, не понимают, суки, своего счастья! Те же самые люди топят за Ельцина, пользуются плодами этой победы ( как потом выяснится, Пирровой)

Теперь вот новое предложение от архитекторов сегодняшнего режима. На тему как всё быстро закончить. Не обращать внимание на жителей Крыма и 100 миллионов россиян. Ради светлой идеи, светлого будущего и быстрой победы над Путиным ( которого сами же и породили).

Ничего не поняли. Ничему не научились. Ни в чем не раскаялись.

Роман Попков:

Почитал обращение Ходорковского и Каспарова к США и прочему коллективному Западу, где они призывают дать Украине оружие, необходимое для "нокаутирующего удара". Месседж там в том, что Запад не должен бояться обрушить военным путем путинскую армию, и в случае краха режима Путина никакого хаоса на евразийских просторах не будет, а будет приезд в Москву людей со светлыми лицами, которые вернут Россию на европейский путь.

В тексте прописана куча деталей всей этой послевоенной трансформации: и демилитаризация России, и создание государственного совета, который будет проводить люстрацию, и парламентская республика, и учредительное собрание, и то, и сё.

Все это конечно очень хорошо, только очень плохо.

Призывы к американцам дать Украине танки и дальнобойные ракеты – это ок (многие американские бюрократы действительно оправдывают свою нерешительность страхом "дестабилизации Северной Евразии "). Попытки прорисовать образ будущего после поражения Путина и краха его режима – ну ладно, тоже ок.

Но внимание вопрос, господа, а как у вас с образом настоящего?

Вы дожили до самых грандиозных, величественных в своем драматизме исторических событий в вашей жизни. Одиннадцать месяцев уже вы являетесь современниками суровой эпохи жертв, свершений, героизма, настоящей борьбы. Как вы с вашими ресурсами использовали эти одиннадцать месяцев в плане борьбы? Как планируете использовать оставшееся (бог знает какое по длительности) время войны?

Госсовет, говорите, учредительное собрание. Хорошо. Как вы планируете вернуться в Россию после ее поражения и краха Путина? Вы об этом ничего не говорите.

Нет, у вас есть, конечно, определенные надежды. Вы рассчитываете на верхушечный переворот, на то, что путинские генералы и примкнувшая к ним Эльвира Набиуллина всё посчитают и позовут вас, рукопожатных, с американским мандатом, налаживать дела. Как варяги в Новгороде в девятом, блин, веке. Заодно вы захватите "башни противовоздушной обороны", как у Стругацких, и начнете облучать изможденное и деморализованное население в правильную сторону. С вами заодно вернутся все эти ваши тысячи политологов, журналистов, видеоблогеров, osint-расследователей, муниципальных депутатов и вы дружно сформируете новый политический класс, чтобы по новой зайти на 1991 год. Вот такой у вас план, другого нет.

Вы реально верите в верхушечный переворот. Вы не готовы ни к чему другому.

Вы не знаете и думать не хотите о том, что делать если дела обернутся иначе. Если режим не рухнет даже после поражения в Украине. Или если начнется война между агрессивными хунтами. Вы не знаете, что делать с Пригожиным и его армией, которые начнут отгрызать свои куски власти, территории, ресурсов. Что делать с другими частными армиями, которые тоже создаются сейчас. Что делать с Кадыровым. Что делать с толпами вооруженных этой войной фанатиков.

У вас нет никакого силового ресурса, и вы вообще не пытаетесь его создать. Вы игнорируете проекты по формированию русских добровольческих подразделений. Вы игнорируете партизанское движение. С чем, как вы будете заходить в страну? Вы сжигаете тонны ресурсов на какие-то беспонтовые медиа-проекты, на аквариумы ютуб-каналов и прочие эхо-камеры, на бессмысленные съезды. Вы могли бы организовать и вооружить для войны целые батальоны – у вас есть на это деньги, в Европе и в России есть русские люди, которые подпишутся под это, у вас есть выходы на правящие элиты от Вашингтона до Киева. Вы можете начать создавать свою армию, потому что во время войны важна только война. Вы не делаете ничего.