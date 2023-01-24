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"Какого чёрта Запад ждёт?" – Джонсон призвал срочно вооружить Украину

Борис Джонсон в Бородянке

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, на днях посетивший Украину, призвал страны Запада немедленно предоставить Киеву всё вооружение, которое просят власти Украины для борьбы с российской агрессией.

В колонке, опубликованной в британской газете Daily Mail, Джонсон описал свои впечатления от посещения пригородов Киева Бучи и Бородянки. Он побывал там в субботу в сопровождении президента Украины Владимира Зеленского. В ходе российского наступления на Киев в феврале и марте прошлого года там погибли сотни мирных жителей.

По мнению Джонсона, немедленные поставки странами Запада сотен танков и другого тяжелого вооружения Украине могут быстро привести к краху российской обороны, освобождению оккупированных территорий и завершению войны. "Какого чёрта мы ещё ждём?" – задаёт вопрос Джонсон, указывая, в частности, на нерешительность Германии по вопросу о поставках Украине танков "Леопард".

"Где западному миру нужны сейчас танки? Защищать Северный Рейн-Вестфалию? Охранять Теннесси? Ездить по деревням в Уилтшире?" – с иронией спрашивает Джонсон. "Чем быстрее мы поможем украинцам достичь неизбежной победы, тем быстрее весь мир сможет начать приходить в себя после катастрофы, которую устроил Путин", – считает бывший британский премьер.

Джонсон также призвал к быстрому одобрению решения о принятии Украины в НАТО, а также к поставкам Киеву других видов оружия, включая боевые самолёты. Как пишет британский премьер, он "ни на йоту" не верит утверждениям о том, что поставки оружия и наступление Украины приведут к ядерному удару со стороны России. На возможность применения ядерного оружия намекали высокопоставленные российские чиновники, такие как Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин. По мнению Джонсона, если президент России Владимир Путин использует ядерное оружие, это станет катастрофой для него самого – против него выступят Китай и обычные граждане России.

По мнению Джонсона, целью западных поставок должно стать обеспечение успеха украинского наступления на юге страны. Бывший британский премьер считает, что перерезание так называемого сухопутного коридора в Крым будет означать победу Украины в войне.

  • Великобритания первой из западных стран – о чём упоминает Джонсон – решила поставить Украине танки западного производства, речь идёт о 14 танках "Челленджер". Польша и ряд других стран также заявляют о готовности поставить танки. Германия пока не приняла решения, Соединённые Штаты также в данный момент отрицают возможность поставок танков "Абрамс".
  • Джонсон, ушедший в отставку летом прошлого года, остаётся влиятельным депутатом от Консервативной партии. Будучи премьером, он несколько раз посещал Киев и был одним из наиболее последовательных сторонников поддержки Украины среди западных лидеров.

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