Зеленский ужесточил наказание для военных за невыполнение приказов

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал поправки к уголовному кодексу, которые ужесточают ответственность военнослужащих в условиях военного положения и в боевой обстановке.

13 января документ был принят Верховной радой. За принятие поправок ранее высказывался главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Согласно поправкам, суды больше не смогут давать уменьшенные или условные сроки военным, осужденным за неподчинение командиру, неисполнение приказа, угрозы или насилие в отношении командира, самовольное оставление поля боя или части и дезертирство.

Документ предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы за невыполнение приказа, за дезертирство — от 5 до 12 лет, за самовольное оставление части или места службы — от 5 до 10 лет, за самовольное оставление поля боя или отказ применять оружие — от 5 до 10 лет тюрьмы.

"Теперь судьи не будут учитывать все обстоятельства дела, когда выносят приговор по делам о военных преступлениях. Теперь судебная практика будет единодушна - всем военным реальные и большие сроки. И тем, кто самовольно оставил место службы, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения, и тем, кто по состоянию здоровья действительно не смог вовремя прибыть на службу", - цитирует "Украинская правда" аналитика правозащитного движения ЧЕСНО Викторию Олейник.

Правозащитники призывали Зеленского не утверждать законопроект. Они считают, что поправки значительно ограничивают фундаментальные права военных на судебную защиту. В декабре петиция против поправок за сутки набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для её рассмотрения.

"Вместо благодарности военным, которые почти год сдерживают полномасштабное вторжение россиян и проводят успешные операции по освобождению территорий, мы получаем тюрьму за малейшее несогласие или возражение командирам - многие из которых часто отдают приказы, оставаясь в глубоком тылу", - написала автор петиции Татьяна Костогрызенко. По её мнению, командование получит беспрецедентные рычаги шантажа и наказания военных тюрьмой практически за любую критику.