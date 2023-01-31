Плохая хорошая глава Центробанка. Набиуллина и Кремль

Для чего Россия увеличивает воинский контингент в граничащих с Украиной областях;
По данным независимых российских журналистов, отложенное с прошлого года Послание Владимира Путина Федеральному Собранию может быть приурочено к годовщине начала войны в Украине;
Генеральный прокурор России Игорь Краснов отчитался о «решении» проблем, связанных с мобилизацией;
Почему Эльвира Набиуллина хочет рассекретить данные, касающиеся состояния российской экономики;
Международные проблемы США в предвыборных выступлениях Дональда Трампа.
Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.