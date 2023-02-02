Кадыров назначил своего 26-летнего племянника вице-премьером

Глава Чечни назначил своего 26-летнего племянника Хамзата Ибрагимова вице-премьером и министром имущественных и земельных отношений республики. До ноября прошлого года должность министра занимал Турпал-Али Ибрагимов, двоюродный брат Рамзана Кадырова по линии матери, ставший затем секретарем совета безопасности Чечни.

До августа 2021 года Хамзат Кадыров возглавлял министерство Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике – на этой должности его тогда сменил как раз Турпал-Али Ибрагимов. Племенник главы республики, в свою очередь, перешел на позицию гендиректора государственного предприятия "Чеченцемент", а с прошлой осени также стал главой секретариата руководителя Чечни, - сообщает Кавказ.Реалии.

Хамзат Кадыров окончил Центароевскую школу хафизов. Позже он получил и светское образование на факультете госуправления в Чеченском государственном университете.

В Чечне десятки родственников главы республики назначаются на высокие позиции в руководстве региона. Сам он в продвижении членов своей семьи по карьерной лестнице не видит никакого конфликта интересов. Должности на госслужбе занимают его дети, сестры, зятья, племянники, братья различной степени родства. Редакция Кавказ.Реалии собрала самый полный список людей из клана Кадыровых, работающих в госструктурах республики.

Глава Чечни может получить титул "отца народа" – соответствующие изменения в Конституцию республики предложили внести председатель парламента Магомед Даудов и еще 20 депутатов.

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