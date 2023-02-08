Президент Байден выступил с отчетом о положении страны

Президент США Джо Байден выступил во вторник вечером в Конгрессе с ежегодным докладом о положении страны.

Значительная часть выступления прозвучала как отчет о экономических достижениях двух лет президентства Джо Байдена. Президент заявил о том, что за это время было создано 12 миллионов рабочих мест, безработица упала до рекордного за пятьдесят лет уровня, инфляция снижался в последние месяцы в то время, как заработки среднего класса росли, стоимость горючего значительно снизилась после скачка в начале прошлого года. Джо Байден напомнил о законе об инвестициях в инфраструктуру страны, принятого по его инициативе, который, как говорит президент, обеспечит рост занятости и приведет к созданию новых рабочих мест. Поддержка среднего класса, по словам, президента, является его целью: "Цель моего плана - инвестиции в города и людей, которые были забыты... Мы создаем экономику, в которой никто не останется позади!"

Президент предложил программу новых различных социальных расходов для осуществления которых он предложил поднять налоги на корпорации и американцев с высокими доходами. "Богатые американцы и корпорации должны платить свою долю", - заявил президент, подвергнув критике нефтяные компании в получении сверхдоходов, благодаря высоким ценам на нефть, и нежелании инвестировать в производство нефти.

Международным отношениям в речи президента Байдена было отведено совсем немного места. Джо Байден назвал российское вторжение в Украину историческим испытанием для Америки и для мира. "Встанем ли мы на защиту самых основных принципов? Встанем ли мы на защиту суверенитета? Встанем ли мы на защиту права людей жить свободными от тирании? Встанем ли мы на защиту демократии? Да, и мы это сделали!", - провозгласил президент Байден. США, по его словам, взяли на себя роль лидера, сплотили НАТО, создали международную коалицию и вместе с украинцами выступили против агрессора. Джо Байден обратился к присутствовавшей в зале послу Украины в США Оксане Маркаровой, заверив ее, что Америка будет поддерживать Украину сколько потребуется.

В ответном слове республиканцев губернатор штата Арканзас Сарра Хаккаби Сандерс заявила о том, что президент Байден и Демократическая партия "подвели американцев": "Они знают об этом, вы знаете об этом, пришло время перемен". Хаккаби упомянула высокую инфляцию, рост преступности и угрозу со стороны Китая.

Как отметили многие комментаторы, речь президента прозвучала как предвыборное выступление претендента на второй президентский срок. Проблема для президента заключается в том, что достижения, о которых он говорил, остаются не замеченными американцами, подавляющее большинство которых - больше шестидесяти процентов, согласно опросам, - считают, что президенту удалось достичь очень немногого.