Пентагон: Китай использует аэростаты для воздушной разведки во всем мире

Американские разведслужбы пришли к выводу о том, что Китай регулярно использует аэростаты в разведывательных целях в разных концах мира, заявил в среду представитель Пентагона.

Китайские аэростаты были замечены над Центральной и Латинской Америкой, Южной и Юго-Восточной Азией, Европой, что, по словам представителя Пентагона Патрика Райдера, заставляет сделать вывод о существовании масштабной программы использования воздушных шаров для ведения разведки.

Как объясняют собеседники газеты New York Times, у аэростатов есть некоторые преимущества в сравнении с разведывательными спутниками. Они находятся ближе к поверхности Земли, их сложнее обнаружить с помощью радаров, они могут зависать над интересующей разведку территорией, они используют для съемки простые камеры, обеспечивая высокое качество изображений, с помощью аппаратуры на аэростатов можно прослушивать каналы связи, недоступные для прослушивания со спутников в силу их отдаленности от Земли.

По американским данным, в китайском Национальном университете оборонных технологий ведутся исследования, связанные с использованием воздушных шаров в разведывательных и иных целях. Среди объектов повышенного внимания Китая - Индия, Филиппины, Япония и Тайвань. Американские дипломаты настаивают на том, что подобные полеты аэростатов являются нарушением воздушного пространства государств.

Повышенное внимание к китайской программе использования разведывательных аэростатов было спровоцировано появлением китайского воздушного шара над территорией Соединенных Штатов на прошлой неделе. В течение недели аэростат проследовал от Алеутских островов в Тихом океане до атлантического побережья США. Он был сбит в прошлую субботу над Атлантическим океаном вблизи побережья Южной Каролины. Китай заявил о том, что США уничтожили метеозонд. Впоследствии Пентагон заявил о том, что это был пятый китайский воздушный шар, замеченный над Соединенными Штатами в последние годы.