Зеленский рассказал о Минских соглашениях и "мире за счёт уступок"

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в четверг интервью германскому изданию Der Spiegel впервые рассказал о том, как он оценивал так и не воплощённые в жизнь Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе и почему, несмотря на негативное к ним отношение, всё же был готов работать в так называемом Нормандском формате с участием Германии, Франции и России.
Темы Минских соглашений, заключённых в 2015 году его предшественником Петром Порошенко, Зеленский коснулся, отвечая на вопрос, не испытывает ли он давления из-за границы ради скорого установления перемирия с Россией за счёт Крыма и других территориальных уступок.
"Мы все боимся войны, это инстинкт", - сказал, в частности, Зеленский. "Людям нас, украинцев, конечно, жалко, однако самое ужасное было бы, если бы война пришла к ним самим. Граждане и руководители их государств видят потенциальную угрозу для стабильности их стран, а также для их политической власти. Поэтому они хотят остановить войну – если получится, то за счет других. Ни в коем случае за счет жертв в собственной стране", сказав президент Украины, отметив, что рассуждает субъективно как президент воюющей страны. "Самый простой путь закончить войну был бы передать России территории, дать ей влиять на Украину и иметь влияние внутри Украины, которое у них было годами. По этой причине и существовали Минские соглашения. Наши союзники не осудят меня, если я буду думать, что Минские соглашения были тоже своего рода уступкой".
На это журналисты Spiegel возразили, что Зеленский сам пытался выполнить их. Президент Украины так объяснил свою позицию:
"Я запрыгнул на этот поезд, который ехал в пропасть. Под поездом я понимаю соглашения в общем. Каждый пункт означает вагон, и когда ты начинаешь это анализировать, ты понимаешь: всё в общем так сконструировано, что одна сторона что-то не может выполнить, а другая замораживает конфликт. Я не увидел в соглашениях желание оставить Украине её независимость! Я понимаю их смысл так: за счет Украины хотелось немного утолить аппетит России". Зеленский при этом объяснил, почему Киев не выходил из переговорного процесса: "Откладывать – это полностью нормально для дипломатии. Никто не знает, вдруг тот, кто принимает решения, умрёт, и все внезапно станет проще. Я видел в соглашениях один-единственный смысл: благодаря им была создана официальная платформа переговоров, чтобы вообще что-то разрешить", - президент Украины упомянул обмены пленными. "Но что касается Минска, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: «Таким образом мы это не сможем воплотить в жизнь»".
Журналисты напомнили Зеленскому, что он сам встречался с Путиным в 2019 году в рамках так называемого Нормандского формата. Президент Украины подчеркнул, что сказал Путину то же самое, что и "двум другим коллегам" - что соглашения так, как они написаны, невозможно воплотить в жизнь, в том числе и из-за реальной ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Так, Зеленский вспомнил, что Путин настаивал на быстром выполнении одного из пунктов соглашений - отводе войск. "Я ему разъяснил, как это происходит в реальности, и сказал, что нам при таком темпе нужно еще 20 лет. Я ему сказал, что мой отец – профессор математики, я хорошо могу считать".
- Минские соглашения были заключены в 2015 году, они предусматривали, что неподконтрольные Украине части Донецкой и Луганской областей останутся в составе Украины, однако де-факто будут под большим влиянием России и поддерживаемых ею сепаратистов.
- Украина никогда формально не отказывалась от выполнения соглашений как таковых, однако, особенно в последние годы, выступала за их уточнение или пересмотр.
- Обвинения в адрес Украины в неисполнении соглашений стали одним из предлогов для широкомасштабного российского вторжения 24 февраля.
- В последнее время представители российских властей, включая президента Владимира Путина, обвиняют страны Запада и Украину в том, что они обманули Россию и изначально не собирались выполнять Минские соглашения. Они указывают при этом на высказывания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-премьера Британии Бориса Джонсона. Они, однако, не говорили о том, что Россию нарочно обманули, а лишь констатировали, что время, прошедшее с момента заключения соглашений, позволило Украине укрепить армию.
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