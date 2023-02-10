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В Никарагуа освобождены и выдворены в США более 200 заключённых

Президент Никарагуа Даниэль Ортега

В Никарагуа более 200 заключённых деятелей оппозиции были освобождены в четверг и выдворены в США. Им был предоставлен чартерный авиарейс до Вашингтона. Агентство AFP назвало решение авторитарного президента Даниэля Ортеги "неожиданным".

Освобождению заключённых предшествовали длительные переговоры с американской стороной, о которых почти ничего не сообщалось.

Официальные представители США заявили, что все прибывшие из Никарагуа 222 бывших заключенных размещены в гостиницах и смогут оставаться в Америке не менее двух лет. Они будут обеспечены медицинской и юридической помощью.

В ноябре 2021 года Даниэль Ортега был переизбран на четвертый пятилетний срок. Страны Запада ещё до подведения итогов голосования подвергли власти Никарагуа и лично Ортегу критике, обвинив их в нарушении демократических стандартов. Президент США Джо Байден назвал выборы в Никарагуа фарсом.

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