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Время Свободы

Вышли танки в чисто поле. Разгром российской колонны под Угледаром

Информационный дайджест "Время Свободы", 13 февраля

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Время Свободы - Темы дня 13.02.2023
by Радио Свобода

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Разгром колонны российской бронетехники под Угледаром;

Связанный с "ЧВК Вагнера" телеграм-канал опубликовал еще одно видео предполагаемой внесудебной расправы над бывшим российским заключенным, побывавшим в плену у ВСУ;

По данным правозащитников, заключенных в колониях теперь вербуют сотрудники ФСБ и МВД, угрожая пытками и новыми уголовными делами;

Родные и адвокаты осужденного директора движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова уже больше трех недель не знают, где он находится;

Разглядевший вырезанную в полу в московском храме букву "Z" Никита Михалков посчитал ее "знаком божьим";

Почему Маргарите Симоньян "легче дышится под плитой".

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