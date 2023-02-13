Вышли танки в чисто поле. Разгром российской колонны под Угледаром

Разгром колонны российской бронетехники под Угледаром;
Связанный с "ЧВК Вагнера" телеграм-канал опубликовал еще одно видео предполагаемой внесудебной расправы над бывшим российским заключенным, побывавшим в плену у ВСУ;
По данным правозащитников, заключенных в колониях теперь вербуют сотрудники ФСБ и МВД, угрожая пытками и новыми уголовными делами;
Родные и адвокаты осужденного директора движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова уже больше трех недель не знают, где он находится;
Разглядевший вырезанную в полу в московском храме букву "Z" Никита Михалков посчитал ее "знаком божьим";
Почему Маргарите Симоньян "легче дышится под плитой".
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