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Иван Толстой: 20 лет назад мы приготовили для наших слушателей юбилейный цикл Полвека в эфире. 50 программ по одной на каждый год существования нашей станции. Прошло десятилетие, и зазвучала новая десятка передач – 60 лет в эфире. 1 марта 2023 года Свободе исполнилось 70.

Приглашаем на наш новый цикл.

На календаре – 2015-й.

Теракты в Париже, битвы на Востоке Украины, война в Сирии, убийство Бориса Немцова, углубление конфликта между Россией и Западом, репрессивный характер Кремля ужесточается, растет патриотическая истерия в средствах массовой информации, в Ростовской области продолжается судебный процесс над Надеждой Савченко, обвиняемой в соучастии в убийстве российских журналистов, Соединенные Штаты восстанавливают дипломатические отношения с Кубой, парад Победы на Красной площади без западных лидеров, гибель российских самолетов над Синаем и Египтом, Европа перед лицом миграционного кризиса, Россия запускает собственную платежную систему «Мир», Нобелевская премия Светлане Алексиевич.

7 января в Париже совершено нападение исламистов на редакцию французского сатирического еженедельника «Шарли Эбдо», в котором были опубликованы карикатуры на пророка Мухаммеда. Погибли 12 человек. В знак солидарности на стихийные демонстрации в Париже вышли более 100 тысяч человек. В стране объявлен национальный траур.

Из Парижа - корреспондент Радио Свобода Наталья Каневская.

Наталья Каневская: Силы полиции и жандармерии вышли на след двух предполагаемых террористов – братьев Саида и Шерифа Куаши. Их обнаружили в четверг днем на одной из автозаправок региона Пикардия на севере Франции. По свидетельствам очевидцев, двое похожих на подозреваемых вооруженных мужчин зашли в магазин на АЗС, а затем уехали на сером "Рено Клио" в направлении Парижа. Позже брошенный ими автомобиль с поддельными номерными знаками был обнаружен полицией.

Как сообщил телеканал France 3, предполагаемые террористы находятся сейчас в жилом здании в городке Крепи-ан-Валуа в регионе Пикардия, примерно в 60 километрах к северо-востоку от Парижа. На место стянуты крупные силы полиции и мобильной жандармерии. Район полностью оцеплен.

В рамках расследования теракта на данном этапе задержаны не менее семи человек. Предполагаемый сообщник террористов, 18-летний Мурад, шурин Саида Куаши, сдался полиции в среду вечером. По данным следствия, именно он был за рулем черного "Ситроена", на котором террористы прибыли к зданию редакции Charlie Hebdo, и на котором позже скрылись. Полиция опубликовала фото двух основных подозреваемых – братьев Шерифа и Саида Куаши, 32 и 34 лет, французских граждан, уроженцев Парижа. Один из них – Шериф Куаши – давно известный силам правопорядка джихадист. Еще в 2008 году он был осужден за активную роль в группировке, вербовавшей и направлявшей джихадистов на войну в Ирак.

Сегодня ровно в полдень по всей Франции состоялась минута молчания в знак скорби по жертвам теракта в Париже. В соборе Парижской Богоматери били в колокола, а на главных площадях крупных городов Франции, вопреки непогоде, молча стояли люди, держа в руках свечи и плакаты с надписью "Я – Шарли".

Во Франции сегодня объявлен национальный траур, и в течение трех дней национальные флаги будут приспущены. В самом тяжелом за последние полвека теракте были убиты двенадцать человек – журналисты популярного сатирического еженедельника Charlie Hebdo и двое полицейских, охранявших редакцию. Террористы совершили свое нападение как раз тогда, когда в редакции журнала, в 11-м округе Парижа, близ площади Республики, проходило еженедельное совещание редколлегии. Там присутствовали практически все ведущие сотрудники издания.

Бернар Уиллем Хольтроп, карикатурист Charlie Hebdo и Liberation, не был на роковом совещании, и это, как он сам отметил сегодня в беседе с журналистами, спасло ему жизнь:

Я потерял всех самых близких коллег и друзей

Бернар Уиллем Хольтроп: Я находился в поезде, и сначала, услышав первые сообщения о стрельбе, не поверил, что все это происходит на самом деле. Я потерял всех самых близких коллег и друзей. Да, я никогда не приезжал на эти редакционные совещания, не любил их. Возможно, это и спасло мне жизнь. Я карикатурист, художник. Я ничего не умею, только рисовать, и, конечно, продолжу дело своей жизни.

Наталья Каневская: В числе убитых в теракте – главный редактор Charlie Hebdo, журналист и карикатурист Стефан Шарбонье (Шарб), художники-карикатуристы Жан Кабу, Жорж Волынски и Бернар Верлак (Тину). Любительское фото, сделанное с крыши близлежащего здания, облетело весь мир, запечатлев момент, когда, выйдя из редакции, двое террористов хладнокровно добивают лежащего на земле раненного полицейского. Из 20 раненных в теракте четверо все еще находятся в тяжелом состоянии.

Стефан Шарбонье (47), наряду с Филиппом Валем и Жаном Кабу, в 1992 году был одним из тех, кто возродил Charlie Hebdo. Длительное время он вел в журнале рубрику "Шарб не любит людей". Его карикатуры публиковались многими французскими и зарубежными изданиями. В 2009 году, после ухода Филиппа Валя, Шарбонье возглавил редакцию Charlie Hebdo. В 2012 году, после повторных угроз в свой адрес, когда в журнале во второй раз была опубликована карикатура на пророка Мухаммеда, Стефан Шарбонье вынужден был находиться под постоянной охраной полиции. В интервью того периода марокканскому изданию “Tel Quel” Стефан Шарбонье так прокомментировал свою гражданскую позицию: "Это, возможно, прозвучит немного помпезно, но я предпочитаю умереть стоя, чем жить на коленях".

Иван Толстой: 27 февраля на Большом Москворецком мосту, у самого Кремля, застрелен сопредседатель Республиканской партии России Борис Немцов. Программа "Итоги недели". Эфир 28 февраля. Ведущий - Дмитрий Волчек.

Дмитрий Волчек: Мы собирались говорить в этом часе о хрупкой надежде на мир на Востоке Украины, новом аресте по Болотному делу и подготовке к воскресному маршу российской оппозиции. Но в ночь на субботу в Москве случилась трагедия, которую уже сравнивают с поджогом Рейхстага и убийством Кирова. Прямо у стен Кремля неизвестные хладнокровно застрелили одного из самых известных российских политиков, непримиримого противника Владимира Путина. Убийство Бориса Немцова потрясло мир, соболезнования его близким приносят лидеры государств.

«Мы призываем правительство России провести безотлагательное, объективное и прозрачное расследование обстоятельств смерти Немцова и гарантировать, что ответственные за это гнусное убийство предстанут перед судом. Немцов был несгибаемым патриотом своей страны, добивавшимся для граждан России свобод, на которые имеют право все люди», - сказал президент США Брак Обама.

Убийство Немцова - одна из самых страшных вещей, которые произошли в России на моей памяти за очень долгое время»,- сказал Майкл Макфолл, бывший посол США в России, профессор Стэндфордского университета.

«Убийство Бориса Немцова показывает, что Россия скатывается во тьму террора против собственного народа»

«Убийство Бориса Немцова показывает, что Россия скатывается во тьму террора против собственного народа» - сказала президент Литвы Даля Грибаускайте. «Борис погиб потому, что Путин создал в стране атмосферу безнаказанности, которая санкционирует постоянные нападки и преследование людей за их убеждения, в том числе со стороны властей, и виновных в этом беззаконии к ответу не привлекают», - считает Джон Маккейн, председатель Комитета по делам вооруженных сил Сената США.

Голос Бориса Немцова часто звучал на волнах Радио Свобода. В последний раз политик был гостем нашей московской студии 2 февраля, тогда обсуждался марш оппозиции, запланированный на 1 марта. Вот, что говорил Борис Немцов.

Борис Немцов: Путин завел страну в тупик, Путин несет стопроцентную ответственность за то, что сейчас происходит. Путин – это кризис и война.

Я абсолютно убежден, для того, чтобы Россия перестала воевать, для того, чтобы Россия выбралась из этого кошмара экономического, с Путиным надо прощаться, у меня нет никаких иллюзий. Для меня абсолютные слова-синонимы: Путин, кризис, война.

Дмитрий Волчек: Говорит Леонид Мартынюк автор двух докладов о коррупции в России подготовленных с Борисом Немцовым с 2009 года они вместе делали видео-проект "Ложь путинского режима".

Леонид Мартынюк: Для меня в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года окончательно умерла Россия 1990-х – начала 2000-х, когда были надежды, шансы на то, что страна сможет стать демократической. Я до конца думал, что, может быть, есть шанс, что в России будет президент Борис Немцов, и я смогу в такой стране жить. Для меня это убито сейчас.

Мы с ним общались в сентябре в Подмосковье, мы как раз обсуждали, стоит ли мне уезжать из России. Он сказал, что он мне поможет уехать. Я мог бы и остаться, но он не был против того, чтобы я уехал. Я с ним советовался, он согласился, что могут быть разные провокации, что я не смогу, находясь в России, делать острые видео, которые я делал раньше. Провокации против меня были в августе, через две недели после выхода нашего с Борисом Немцовым видео под названием "Кто сбил "Боинг" над Донбассом". Я понимал, что я больше не смогу сделать подобный ролик на территории России. А он остался, собирался делать доклад о присутствии российских войск на Донбассе, о том, что Путин ответственен за убийство украинцев в Донбассе. Видимо, это и не понравилось. У меня нет ни одного процента сомнения в этом. Время-то какое выбрано: конец пятницы. Вечер пятницы – это значит, что все новости уже закончены, следующие будут только в субботу-воскресенье, когда мало новостных выпусков, а в понедельник это будет уже не новость, там будет что-то другое: Путин посетил какую-то свиноферму – вот это уже будет первая новость, или Путин выдвинул Порошенко очередной ультиматум.

Я думаю, что заказчики размышляли, как им избавиться от Бориса Немцова – посадить или убить? Я думаю, они посчитали так, что посадка Ходорковского – это была ошибка, потому что человек 10 лет находился в тюрьме, но он продолжал оставаться в информационном пространстве, он мог писать статьи, мог давать интервью, так или иначе вышел на свободу. Он оставался символом возможного демократического будущего России, и Немцов мог стать таким же символом.

Когда мы обсуждали с Борисом Немцовым тему тюремного заключения, он говорил, что до конца из России уезжать не будет, но он опасался, что если посадят на долгий срок, то для него, человека не молодого, это будет означать практически на всю жизнь. Если тебе 35-40 лет, то ты можешь еще выйти, и у тебя будет возраст, достаточный для ведения активной деятельности профессиональной. Для пожилого человека это уже будет конец жизни. Вот этого он опасался. Я так думаю, что если бы он узнал от кого-то, что возможно покушение, он мог бы задуматься об эмиграции, но, как я понимаю, он не хотел уезжать.

Серый бюрократ случайно оказался на посту, которому он не соответствует

Нужно хорошо представлять себе, кто такой Борис Немцов. Борис Немцов в 1997 году был первым вице-премьером, к которому с докладами приходил подчиненный, такой невзрачный человечек по фамилии Путин. И тут этот Путин при помощи Березовского, Татьяны Дьяченко, Валентина Юмашева становится президентом. Серый бюрократ случайно оказался на посту, которому он не соответствует. Поэтому Борис Немцов не понимал, почему он должен уезжать из России: какая-то невзрачная личность захватила власть, мы ее должны сковырнуть, режим должен быть изменен, должны быть выборы, должна быть сменяемость. Поэтому сам Немцов и не понимал, почему он должен уезжать из России.

Борис Немцов был уникальный политик, он мог находить общий язык как с олигархом, с профессором, так и с самым простым человеком, даже с бомжом. Он мог находить те слова, которые доходили до сердца, он был просто рожден быть публичным политиком. В отличие от Медведева и Путина, по которым всегда было видно, что они не на своем месте. Он никогда не участвовал в дебатах, например. Борис Немцов же со всех своих проявлениях, когда он был депутатом, губернатором, когда он создавал «Солидарность» или «Парнас», он всегда был на своем месте. Это было занятие, для которого он родился. Но, к сожалению, он родился не в ту эпоху.

Заказчика установить не удастся

Иван Толстой: Следственный комитет предъявил обвинение пяти уроженцам Кавказа: Анзору и Шадиду Губашевым, Зауру Дадаеву, Хамзату Бахаеву и Темирлану Эскерханову. Еще один подозреваемый, Бислан Шаванов, погиб при задержании. Дадаев признал свою вину и заявил, что Немцов был убит за критику ислама. Через два с половиной года, в июле 2017-го года всех пятерых признают виновными в подготовке и осуществлении убийства. Заказчика установить не удастся.

Радио Свобода, главные темы 2015 года.

30 сентября авиационная группа ВВС России в Сирии нанесла удары по силам противников президента Башара Асада. Конфликт растянется на несколько лет и приведет к политическому и гуманитарному кризису. Политик и журналист Константин Боровой об интересах России в Сирии, беседа Андрея Шарого.

Константин Боровой: Путин, введя российские войска в Сирию, по существу вызывает США на переговоры, на которых можно было бы обменять позицию России в Сирии на позицию США по Украине. Но, как говорил один литературный герой, торг в данном случае неуместен. Всем понятно, что в интересах Путина – и это Москва утверждает разными путями – создание предпосылок для проведения международной конференции формата "Ялта-2" с разделением мира на сферы влияния. Президент Обама уже говорил об этом: региональный лидер, экономика страны которого чуть больше экономики Испании, вряд ли может претендовать на роль Иосифа Сталина периода окончания Второй мировой войны. Современная политика, сами принципы сегодняшней мировой политики не позволяют лидерам государств делить мир на сферы влияния. Это было бы и преступно, и безответственно.

По предыдущим шагам Путина можно сделать ясный вывод, что ситуация в Сирии будет развиваться, Кремль продолжит свою агрессивную политику. Путин ищет конфликтов. Разговоры о предотвращении столкновений между войсками международной коалиции и российскими войсками, которые явились на Ближний Восток защищать Асада, по всей видимости, не предотвратят этих конфликтов. Действия российской армии в Сирии – попытка защитить незащищаемое, позиции Башара Асада, причем, не в его столкновениях с "Исламским государством", как утверждает Путин, а в столкновениях верных сирийскому диктатору сил с международной коалицией и с сирийской оппозицией. Следствием этого будет и развитие ситуации в Украине.

Путин управляет сегодня своей политикой отношений с Западом и с Украиной с помощью военных инструментов, с помощью инструментов войны – и в Украине, и в Сирии.

Иван Толстой: Как Путин начинает войны? – этой теме была посвящена беседа Андрея Шарого с живущим в Бостоне историком Юрием Фельштинским, запись, 29 ноября 2015 года.

Юрий Фельштинский: Одна точка отсчета, по крайней мере в том, что касается России, очень четкая – март 2014 года. Именно с этого момента идет расширение конфликта, фактически это начинающаяся война. Сначала Крым, затем Восточная Украина, потом нагнетание ситуации в отношении Прибалтики, Польши и даже скандинавских стран, наращивание вооружений в Калининградском регионе и так далее. Россия шла на открытый конфликт с Европой, с Америкой, с НАТО. Военная кампания в Украине окончательно не свернута, все, что мы видим в Донбассе, – замораживание конфликта. То, что вмешательство России в сирийскую войну – независимо от того, оправданно оно или нет, – ведет к потенциальному обострению ситуации, очевидно, я думаю, всем. Любому человеку также понятно, что вмешательство России в гражданскую войну в Сирии не может не привести к жертвам. Первыми жертвами стали пассажиры гражданского российского самолета, сбитого в небе над Египтом, а потом мы стали свидетелями обострения ситуации из-за сбитого турецкими ВВС российского бомбардировщика. Понятно, что конфликт этот будет расширяться и что будут новые жертвы, никаких других вариантов не будет.

Интересы России и НАТО, интересы России и Соединенных Штатов на Ближнем Востоке не совпадают. Предполагать, что Россия вместе с НАТО будет что-либо делать на Ближнем Востоке, – утопия, этого никогда не произойдет. Россия ищет конфронтации. Путин взял курс на дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке в глупой и примитивной надежде, что это приведет, с одной стороны, к росту цен на нефть, от экспорта которой зависит бюджет России, а с другой стороны предоставит Москве возможность на паритетных началах вести переговоры с НАТО.

Иными словами, Путин разжигает конфликты, чтобы затем предлагать себя в качестве равноправного партнера на переговорах по их урегулированию. Путин не может быть (к сожалению для самого Путина) признан равноправным партнером на переговорах с НАТО. Любому здравомыслящему человеку ясно (даже если это по дипломатическим соображениям не произносится вслух), что Путин – поджигатель войны, что все эти конфликты создает сам Путин.

Андрей Шарый: Я заострю еще больше содержание нашего разговора: вы употребили оборот "начинающаяся война". Какая это война, между кем и кем, между Россией и всем миром, между Россией и НАТО? Мы имеем сейчас две локальные войны – в Сирии и в Украине. Какова конфигурация нового конфликта, какой она вам представляется?

Путин сделал вывод, что можно двигаться дальше

Юрий Фельштинский: Путин – словно маленький ребенок, который проверяет пределы терпения родителей, в данном случае – мирового общественного мнения и цивилизованного мира. Сначала была Грузия в 2008 году – вроде бы получилось. Потом был Крым в марте 2014-го – тоже получилось. Потом Восточная Украина, где не получилось то, что планировалось изначально, – проект "Новороссия" захлебнулся, осталась идея прокладывания сухопутного коридора к Приднестровью. Но пробы продолжились: тестировались границ стран НАТО, стран Балтии, скандинавские морские границы. Вроде бы тоже все нормально: никто российские самолеты не сбивал, подводные лодки не топил. Путин сделал вывод, что можно двигаться дальше. Но расширение пошло теперь не в направлении Восточной Украины или Белоруссии, а вдруг пошло в направлении Ближнего Востока. То, чем занимается Путин, начиная с грузинской кампании 2008 года, – откровенное провоцирование НАТО на войну с Россией.

Андрей Шарый: У вас есть объяснение главной причины, по которой Путин именно так себя ведет?

Юрий Фельштинский: Конечно, у меня есть ответ. Это продолжение старой советской политики. До 1991 года, при Советском Союзе, КГБ функционировал под политическим руководством компартии. А после 1999–2000 годов, когда сначала во главе российского правительства, а затем уже во главе государства встал Путин, представитель преемника КГБ, специальная служба наконец-то получила возможность проводить свою политику без какого бы то ни было политического контроля. Мы являемся сегодня свидетелями продолжения старой гэбэшной политики. Но сегодня над ФСБ, бывшим КГБ, нет даже контроля политбюро. Согласитесь, даже от советского правительства мы не слышали открытых угроз применить ядерное оружие против соседей, каковые неоднократно в разных вариантах вот уже второй год мы слышим от представителей российского государства. Во главе Российской Федерации сегодня стоит Федеральная служба безопасности России, бывший КГБ. Эти люди, к сожалению, преследуют собственные корпоративные цели, далекие от мирных намерений. Мир – последнее, что их беспокоит.

Иван Толстой: На нашем календаре год 2015-й.

Основные события года:

12 января в Армении, в городе Гюмри, солдат 102-й российской военной базы Валерий Пермяков, самовольно покинувший расположение части, убил семью Аветисян - семь человек, включая двухлетнего ребенка и шестимесячного младенца. Пермяков был в тот же день задержан при попытке пересечения армяно-турецкой границы.

30 января - пожар в Москве в здании ИНИОН Академии Наук. Огнем уничтожено более 5 миллионов книг.

12 февраля (в разгар боев за Дебальцево) в Минске "нормандская четверка" подписала новое соглашение о мирном урегулировании на юго-востоке Украины.

11 марта - пожар в торговом центре «Адмирал» в Казани. Погибли 19 человек, пострадали более 70.

Парад Победы в Москве. В знак протеста от участия в параде отказались лидеры западных стран

9-е мая - Парад Победы в Москве по случаю 70-летия окончания войны. В знак протеста против аннексии Крыма и действий России на востоке Украины от участия в параде отказались лидеры западных стран. На день Победы в Москву приехали лидер Китая Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, генсек ООН Пан Ги Мун и некоторые другие руководители.

26 мая - в больницу с внезапным тяжелым отравлением, в критическом состоянии попал один из соратников Бориса Немцова, член руководства партии ПАРНАС Владимир Кара-Мурза-младший. В конце года он потребовал возбудить уголовное дело по статье о покушении на убийство.

1 июля восстановлены дипломатические отношения между Соединенными Штатами и Кубой, в Вашингтоне и Гаване открылись посольства. На следующий год президент Обама съездил на Кубу — это был первый визит действующего лидера США на остров за 90 лет.

В 2015 году список "иностранных агентов" министерства юстиции попал "Комитет против пыток", Фонд "Династия" академика Дмитрия Зимина, финансировавший науку, молодых ученых и образовательные проекты, а также Фонд "Либеральная миссия" во главе с экономистом Евгением Ясиным. Всего в 2015 году в реестр "иностранных агентов" включены 78 организаций.

Преследованиям подверглись и международные организации. Нежелательными объявлены Фонд Сороса (Институт "Открытое общество"), Freedom House, Всемирный конгресс украинцев, американский "Национальный фонд в поддержку демократии".

24 октября турецкий истребитель F-16 сбил российский фронтовой бомбардировщик Су-24. Турция утверждает, что Су-24 нарушил ее границы. Москва обвинила Анкару в поддержке терроризма и Исламского государства.

31 октября в синайской пустыне упал "Аэробус" российской компании "Когалымавиа". Погибли 224 человека, в том числе 25 детей. Египет и Россия долго не признавали, что катастрофа была следствием теракта, затем Россия согласилась, что на борту был взрыв. МИД и Ростуризм рекомендовали не летать в Египет. Россияне лишились самых доступных курортов - египетских и турецких.

Событие стало революцией в космической отрасли

В декабре 2015 года корпорация Илона Маска SpaceX впервые в истории осуществила управляемое приземление ракеты-носителя Falcon9: отныне ее нижнюю ступень можно сохранить для последующих полетов. Событие стало революцией в космической отрасли.

В течение 2015 года задержаны два губернатора и их подчиненные - Александр Хорошавин (Сахалин) и Вячеслав Гайзер (Коми). Их обвинили в организации преступных сообществ, хищении государственных средств и активов, многомиллионных взятках.

20 августа с поста главы "РЖД" уволен близкий президенту Путину Владимир Якунин. Двумя годами ранее ФБК Алексея Навального обвинил Якунина в обладании дворцами с "шубохранилищами".

Среди громких дел 2015 года расследование в отношении сыновей и подчиненных генерального прокурора Юрия Чайки, обнародованное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. В расследовании говорится о связях прокуроров, прокурорских детей и жен с бандитами. В своем ответе Юрий Чайка заявил, что все обвинения - заказ враждебных России и генпрокуратуре сил.

В ноябре водители-дальнобойщики начали акции против разработанной системы «Платон», взимающей с них плату за проезд. Оппозиционеры обнаружили, что «Платон» принадлежит сыну Аркадия Ротенберга, которого считают другом Путина. Путин в конце года выступил в защиту "Платона". Дальнобойщики подчеркивали, что их протест - не политический.

7 декабря Басманный районный суд Москвы приговорил к 3 годам колонии активиста Ильдара Дадина - впервые в России человека отправили в тюрьму за участие в несанкционированных ненасильственных публичных акциях. Дадина осудили по статье 212.1, которую внесли в Уголовный кодекс летом 2014 года. Прежде демонстрации, шествия и пикетирования наказывались только в административном порядке.

В 2015 году в России судили граждан Украины, захваченных в результате аннексии Крыма и войны на Донбассе, - кинорежиссера Олега Сенцова, активиста Александра Кольченко, украинского офицера Надежду Савченко.

15 декабря президент Путин подписал закон, который дает право Конституционному суду признавать решения международных судов (например, Европейского суда по правам человека или Гаагского третейского суда) неисполнимыми или исполнимыми лишь частично.

Среди других событий года:

Папа Франциск от имени католической церкви попросил прощения за казни еретиков на протяжении христианской истории.

Россия покидает Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

Высшие чиновника ФИФА Йозеф Блаттер и Мишель Платини отстранены от управленческой деятельности на 8 лет.

Указ об уничтожении санкционных продуктов на границе

Путин подписал указ об уничтожении санкционных продуктов на границе.

Православные активисты разгромили выставку скульптур в Манеже.

Казаки в Петербурге уничтожили барельеф с изображением Мефистофеля.

Никита Михалков и Андрей Кончаловский просят у государства миллиард рублей на создание российского аналога "Макдоналдса".

Фильм режиссера Звягинцева "Левиафан" получил американскую премию "Золотой глобус".

Первый канал отказался от прямой трансляции присуждения "Оскара". Министр культуры Мединский заявил, что "Оскар" не является "единицей измерения таланта мастеров кино".

Журналистка и блогер Маша Слоним уезжает из России в Англию. Это ее вторая эмиграция из страны.

В конце года семь российских банков выпустили первые платежные карты «Мир». Все бюджетные выплаты — зарплаты, стипендии, пенсии и пособия — должны выплачиваться исключительно на эту карту.

Курс рубля к доллару упал в 2015 году более, чем на 20 процентов.

Инфляция к концу года составила 12 процентов.

Рейтинг Путина превысил 80 процентов.

В 2015 году скончались:

балерина Майя Плисецкая,

оперная певица Елена Образцова,

режиссер Эльдар Рязанов,

певец Демис Руссос,

писатели Гюнтер Грасс, Аркадий Арканов, Борис Носик, Валентин Распутин, Роберт Стоун, поэт и историограф самиздата Константин Кузьминский,

чешский писатель и журналист Людвик Вацулик,

гитарист и певец Би Би Кинг,

джазовый саксофонист Фил Вудс,

британский историк Роберт Конквест,

экономист, востоковед, государственный деятель,

бывший руководитель российской разведки Евгений Примаков,

математик, публицист, участник правозащитного движения Леонид Плющ,

диссидент, участник демонстрации на Красной площади ВладимирДремлюга,

филолог, директор Библиотеки иностранной литературы Екатерина Гениева,

внучка Корнея Чуковского Елена Цезаревна,

экстрасенс Джуна,

бывший министр по делам печати Михаил Лесин,

журналистка, сотрудница Радио Свобода Фатима Салказанова.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала белорусская писательница Светлана Алексиевич

Иван Толстой: Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала белорусская писательница Светлана Алексиевич. Он уже не первый год была в списке наиболее вероятных претендентов на награду. Ее романы «Цинковые мальчики» и «У войны не женское лицо» вызывали и много споров и до самых последних лет не могли появиться в полном виде, подвергаясь разнообразной цензурной правке. За несколько месяцев до Нобеля беседу с Алексиевич записал Андрей Шарый. 5 мая 2015 года.

Андрей Шарый: Вы говорили, что воспринимали традицию Алеся Адамовича в работе над своей военной прозой. Как вы оцениваете, в частности, белорусскую советскую литературу о войне? Вы упоминали Василя Быкова, Алеся Адамовича. Почему не написано великого русского романа о великой войне, как вы считаете?

Светлана Алексиевич: Я думаю, сказалось ограничение идей советского времени. Сталин мощным колпаком лег на наше сознание – и, как выясняется, этот колпак до сих пор прижимает и новые поколения, и властителей, и массовое сознание. Мы видим, что начинается новое возрождение Сталина. И конечно, наше представление о мире было сильно сужено, мир делился только на жертв и палачей, а мир на самом деле куда более сложен. Если посмотреть, что творится сегодня на Украине, откуда я недавно приехала, то там половина людей – заложники, которые оказались в ситуации оккупации. Я видела глаза беженцев, совершенно потерянные, мир для них пошатнулся. Целое поколение старых советских людей от инфарктов и инсультов сегодня умирает, их мир абсолютно рухнул.

Мы были парализованы этой картиной черно-белого мира, даже лучшие, даже самые талантливые люди. Как говорил, кажется, Всеволод Гаршин или Леонид Андреев, для нас война – беда, а война на самом деле – это безумие. Я уже относилась к поколению, которому удалось вырваться из черно-белого восприятия войны. Для нас, конечно, война ставит огромное количество экзистенциальных вопросов: человек остается один на один с мыслью о том, что он может убить другого человека. В чем справедливость войны, какова относительность этой справедливости? Один из моих героев сказал: "Я написал завещание, чтобы, когда я умру, мои медали не хоронили со мной, как это сделали с моими однополчанами, а отнести бы их в церковь. Ведь и я убивал". Это другой, экзистенциальный уровень понимания войны.

К сожалению, экзистенциальная рефлексия в нашей культуре отсутствует – это касается и лагерной темы, и сталинской темы, и войны, особенно партизанской войны, честная книга о которой еще не написана. Понимаете, великий роман возможен, только если в его основу лягут личные, экзистенциальные вопросы – природы человеческой, взаимоотношений с космосом. Когда ставятся вопросы не о том, кто такой Сталин, а о том, что такое человек. Эти вопросы были для нас в советский период закрытыми. Вот я смотрю на мировую литературу: они были ближе к этим вопросам, они были свободнее. Может быть, поэтому молодежь теперь читает Ремарка, а не читает Юрия Бондарева.

Иван Толстой: В ночь с 9 на 10 ноября художник-акционист Петр Павленский облил бензином и поджег входную дверь здания ФСБ на Лубянке. Через 30 секунд его задержали и предъявили обвинение в хулиганстве. Эту акцию Павленский назвал «Уроза». В социальных сетях встречалась оценка: «Это лучшее произведение русской культуры последнего времени». Московская художница Лена Хейдис создала серию портретов Павленского. 13 ноября Андрей Шарый записал беседу с Леной Хейдис.

Лена Хейдис: Все акции Павленского символичны; когда над ними начинаешь думать, возникает широкий ассоциативный ряд. Это касается не только репрессивной системы, которая сложилась в России как в полицейском государстве, но и более общих понятий. Например, акция “Туша” когда Петр заворачивался в колючую проволоку. Эта акция, на самом деле, посвящена самой свободе, она о том, что современный человек несвободен, что он беззащитен перед репрессивным аппаратом не только российского, но и вообще любого государства.

В настоящий момент Павленский – один из самых больших, ярких и интересных художников-акционистов в России. Я недавно прочитала, что он учился в Художественно-промышленной академии (не знала этого раньше), изучал там монументальную живопись. Удивительное совпадение – он сам является объектом такой монументальной живописи, он сам монументален как образ.

Андрей Шарый: На одном из ваших портретов Павленский похож на крестоносца в огне. Это мне так кажется или вы вкладывали какой-то религиозный смысл в его художественные жесты?

Лена Хейдис: В 2012 году, в то же время, когда я проводила голодовку в поддержку группы Pussy Riot, Петр осуществил свою акцию "Шов" (после нее, собственно, он и стал известен широкой публике) – зашил себе нитками рот. Мне тогда эта акция не показалась очень уж интересной, потому что Павленский соотносил ее смысл со Священным Писанием, с Библией. На мой взгляд, всякое кокетство со священными текстами любой конфессии делает произведение искусства локальным. На мой взгляд, у искусства куда более мощный заряд, чем у религии. Если искусство пробивается к подсознанию, если становится архетипическим символом, то оно воздействует на человека сильнее, чем религия. Павленскому удается это воздействие. Крест, который виден на заднем плане рисунка, на самом деле, случаен. Петр – не крестоносец, на мой взгляд, потому что он сильнее, интереснее, чем крестоносец.

Андрей Шарый: С другой стороны, Павленский, как кажется, в последней своей акции прямо апеллировал к святым текстам: горящие двери ФСБ –​ ясная параллель с вратами ада.

Мы убрали врата ада, и теперь вы свободны

Лена Хейдис: Это очень хорошая ассоциация, я с ней согласна. Символ замечательный! В подвалах НКВД, в подвалах Лубянки было замучено и убито много достойных людей. Павленский эти врата ада сжигает, показывает этой акцией, что путь освобожден – то есть вот она, свобода! Мы убрали врата ада, и теперь вы свободны.

Андрей Шарый: Один ваш рисунок сопровожден надписью на немецком языке. Расшифруйте ее, пожалуйста.

Лена Хейдис: Это цитата из стихотворения Фридриха Ницше, из последней его книги “Esse Homo”. Павленский –​ тот самый сверхчеловек, о котором говорит Заратустра. Он стал сам судьей, мстителем, жертвой собственного закона. Он сам создал свой закон, сам его несет и сам приводит его в исполнение. Это совершенно удивительно. И удивительно, что это произошло в области современного искусства, а не где-то там в политике, в каких-то других областях человеческой деятельности.

Иван Толстой: В 2015 году на экраны вышел фильм Стивена Спилберга «Мост шпионов» - об одном из самых ярких и напряженных эпизодов Холодной войны. Владимир Абаринов представляет картину и беседует с консультантом фильма, сыном одного из его главных героев Пауэрсом-младшим.

Владимир Абаринов: На первый взгляд, удивительно, что Голливуд до сих пор не снял фильм на этот сюжет. О полковнике Вилли Фишере, который при аресте назвался Рудольфом Абелем, об инциденте с американским разведывательным самолетом U-2 и о первом в истории Холодной войны обмене шпионами написаны книги, но экранизация появилась только теперь. Все дело в том, что было непонятно, кого следует сделать положительным героем этой исторической драмы. Абель был врагом, но и к захваченному в плен пилоту U-2 Фрэнсису Гэри Пауэрсу отношение в Америке было неоднозначным. Стивен Спилберг с присущим ему чутьем нашел ответ на этот вопрос – он сделал героем своего фильма нью-йоркского адвоката Джеймса Донована, который защищал в суде Абеля, а затем сумел договориться об обмене.

Премьера картины «Мост шпионов» стала большим праздником для сына Гэри Пауэрса, Фрэнсиса Гэри Пауэрса-младшего. Я познакомился с ним лет 12 назад в Вашингтоне, на конференции в Национальном архиве США, посвященной истории холодной войны. К 50-летию инцидента мы с ним сделали серию программ для Радио Свобода. Теперь я позвонил ему, что поздравить с выходом на экраны фильма.

Было бы совсем здорово сказать, что на эту мысль Спилберга натолкнул я, но это не так

Фрэнсис Гэри Пауэрс-младший: И я, и вся семья Пауэрсов считаем для себя честью, что Стивен Спилберг решил сделать фильм на этот сюжет. Было бы совсем здорово сказать, что на эту мысль его натолкнул я, но это не так. Оказывается, отец Стивена Спилберга находился в Москве в 1960 году – это была деловая поездка в качестве представителя компании «Дженерал электрик». Он стал свидетелем инцидента со сбитым самолетом U-2, ходил смотреть на его обломки, выставленные в парке Горького, вступил там в конфликт со службой безопасности и сохранил очень яркие воспоминания обо всей этой истории и окружавшей ее атмосфере в Москве. Он рассказал ее Стивену Спилбергу, когда он был еще ребенком. Так что Спилберг получил свидетельство об этом событии и о моем отце из первых рук еще в раннем возрасте. И когда братья Коэны прислали ему на отзыв свой сценарий, Стивен Спилберг сразу ухватился за эту возможность снять картину на сюжет, с которым он уже был знаком и которая стала частью его фамильного предания.

Владимир Абаринов: Вы сами принимали какое-нибудь участие в этой работе?

Фрэнсис Гэри Пауэрс-младший: Да. Я был техническим консультантом фильма. И еще я появляюсь в массовке среди пилотов, которых отобрали для разведывательных полетов на U-2 и которые проходят инструктаж на авиабазе в Пешаваре, Пакистан.

Владимир Абаринов: Значит, вы считаете себя членом команды, работавшей над фильмом?

Фрэнсис Гэри Пауэрс-младший: Да. Я был членом команды, беседовал с продюсерами, говорил с г-ном Спилбергом, с актером Остином Стоуэллом, который играет моего отца. Я предоставил фотографии, использованные в фильме, передал аудиозаписи, на которых отец сам рассказывает о случившемся, и отвечал на множество вопросов в течение нескольких последних месяцев.

Владимир Абаринов: Насколько фильм близок к реальной истории?

Фрэнсис Гэри Пауэрс-младший: В картине очень точно передана атмосфера в Америке 1950-60-х годов, настроения, с какими некоторые американцы воспринимали моего отца, Рудольфа Абеля и Джеймса Донована. Сюжет фильма сконцентрирован на фигуре Донована, это герой ленты, а мой отец и полковник Абель – роли второго плана. Конечно, в деталях фильм точен не на сто процентов. В игровой голливудской картине всегда есть пространство для легкой драматизации и художественной свободы. Но в целом, мы считаем, фильм верно уловил политический климат Америки того времени. В конечном счете он помогает восстановить истину в отношении моего отца, который действовал так, как подобало действовать в тот период.

Владимир Абаринов: Когда Джеймс Донован взялся защищать Абеля, он столкнулся с непониманием, нападками, в окна его дома бросали камни. В картине Спилберга даже собственная семья не понимает его: «Как ты можешь защищать шпиона, укравшего наши атомные секреты?» А Донован терпеливо объясняет, что такая у него работа и что иностранному шпиону должен быть гарантирован честный процесс, как любому другому подсудимому – в этом суть Америки, основа ее веры в закон и справедливость. Даже Абель не в силах понять своего адвоката. «Разве вам не интересно, шпион я или нет?» - спрашивает он Донована и получает ответ: "Нет. Пусть они доказывают, а мы посмотрим, как у них это получится".

Но что имеет в виду Гэри-младший, когда говорит о необходимости восстановить истину в отношении его отца? Дело в том, что родина встретила Пауэрса подозрением в предательстве. Его обвиняли в дезертирстве, в том, что он посадил самолет в полной исправности, что не уничтожил его, что не выполнил приказ покончить жизнь самоубийством, что разгласил военные секреты.

Гэри, вы рассказывали мне, что возвращение домой было непростым для вашего отца, что потребовалось много времени и сил, чтобы доказать, что он был не предателем, а героем. Что вы чувствуете сейчас? Миссия выполнена?

Фрэнсис Гэри Пауэрс-младший: Я считаю, что мои усилия, направленные на то, чтобы восстановить доброе имя моего отца, усилия, продолжавшиеся много лет, увенчались успехом тогда, когда командование военно-воздушных сил посмертно наградило отца Серебряной Звездой – это произошло в июне 2012 года. Фильм «Мост шпионов» - для меня, в сущности, вишенка на торте. Я горжусь и польщен тем, что Стивен Спилберг заинтересовался этим сюжетом и сделал из него первоклассную картину. Благодаря этой картине память о моем отце не исчезнет. Будущие поколения благодаря этой картине научатся понимать ту эпоху. Ну и мне поможет с моим Музеем холодной войны, который я открыл в 1996 году, чтобы воздать должное ветеранам, сохранить историческую память и просветить молодое поколение.

Культурные 2015 года в своей программе «Американский час» подводит Александр Генис:

Александр Генис: В специальном - новогоднем - выпуске “Диалога на Бродвее” мы с Соломоном Волковым подводом итоги 2015 года.

Соломон, как обычно, в конце года мы выбираем с вами Человека года.

Соломон Волков: Мы решили выбрать Человеком года Вуди Аллена, которому исполнилось 80 лет. Для нас с вами он представляет лучшее, что есть в современной американской культуре. Разве не так?

Александр Генис: Он - идеальный нью-йоркец, который олицетворяет Нью-Йорк.

Соломон Волков: Но мы ведь с вами жители Нью-Йорка, поэтому для нас идеальная фигура. Делать жизнь с кого? Делать жизнь с Вуди Аллена.

Александр Генис: Это не так просто и кроме всего прочего не очень приятно. Чем заслужил Вуди Аллен свою славу — тем, что изобразил себя как невротика. И ведь это правда. Вуди Аллен обладает гигантским набором всяких неврозов. Я не могу перечислить названия этих неврозов, потому что это все очень сложные слова, труднопроизносимые, но я знаю, что он боится пауков, собак, смерти, и так далее.

Соломон Волков: Я сам боюсь всего вами перечисленного. Только вчера с ужасом обнаружил в углу своей ванной маленького паучка и с большим ужасом его убил.

Александр Генис: Вот видите, а он вам нес письмо, как говорит русская примета. Вуди Аллен, на мой взгляд, поразителен тем, что совершенно не похож на американца. Что бы вы ни говорили, ничего американского в нем нет, кроме того, что американцем может быть любой, но это уже другая история.

Начать с его идолов. Это - Бергман, Феллини и Чехов. Неамериканский набор, правда? С другой стороны он среди своих кумиров называл Кола Портера и Грушо Маркса, так что есть и американцы. И при этом Вуди Аллен один из самых успешных кинематографистов в Америке. 16 раз его номинировали за сценарии на Оскара. Интересно, что в его фильмах 5 актрис получили Оскаров за лучшую женскую роль. Это вообще характерно, потому что женщины у Вуди Аллена всегда лучше играют, чем мужчины. Однажды он сказал, что сам себя ассоциирует с женским персонажем, а не с мужским.

Для меня Вуди Аллен в первую очередь не актер, а писатель

Но для меня Вуди Аллен в первую очередь не актер, а писатель. Я считаю, да, собственно говоря, не только я, а все, кто знает его фильмы, поражаются именно богатству драматургических способностей и умений Вуди Аллена. Причем, они в самых разных областях, самых разных жанрах проявляются. Совсем недавно он получил Оскара за сценарий фильма «Полночь в Париже».

Соломон Волков: Для меня Вуди Аллен, как вы совершенно справедливо заметили, идеальный нью-йоркец в том смысле, что это тот нью-йоркец, которым я хотел бы быть, но уже, к сожалению, не стану. Восхищение мое всегда вызывал именно этот тип. А также умение Вуди Аллена одновременно быть таким типом в своей жизни, воплощать этот тип в своем творчестве и относиться к нему иронически.

Первое имя, которое приходит на ум, — Солженицын, предположим. Он создает какой-то образ, Лаженицын, предположим, в его творчестве. Вы можете себе представить, чтобы кто-то мог смеяться над Солженицыным?

Александр Генис: Солженицын не подходит для этого персонажа, потому что Солженицын напрочь лишен юмора, что, надо сказать, не фатально для писателя. Я считаю, что у Льва Толстого, например, совсем не было юмора, — это свойства его писательского лица, но это никак не отменяет его гения.

Соломон Волков: Разве Толстой был в состоянии относиться спокойно к тому, что к его персоне или к его творческому альтер-эго стали бы относиться иронически?

Александр Генис: Толстой — нет, а Чехов — да.

Соломон Волков: Может быть. У Вуди Аллена эта черта особенно открыто проявляется и это виртуозная вещь с точки зрения мастерства, с точки зрения жонглирования вот этим соотношением реальности и творчества.

Александр Генис: Интересно, что Вуди Аллен стал очень популярен в России, и, по-моему, неслучайно. Во-первых, Вуди Аллен тесно связан с русской культурой, он явно под ее влиянием, и Чехов там ночевал, и Достоевский, и Толстой. Но кроме этого Вуди Аллен похож на русского интеллигента в комическом преломлении. Вы знаете, это такой американский Шурик, «ботаник», как теперь говорят. Что-то в этом есть. И еще: он комический еврей, фигура, полностью исчезнувшая из русской литературы, наверное, после Бабеля или Паниковского у Ильфа и Петрова. Я не знаю теперь таких персонажей, вот он и занимает это место. При этом переводить Вуди Аллена чудовищно трудно. Я когда читаю русские переводы Вуди Аллена, все время автоматически перевожу обратно на английский, чтобы понять, что же было смешного в оригинале.

Соломон Волков: Я, кстати, не понимаю, что видят в фильмах Вуди Аллена те русские зрители, которые смотрят его с русским дубляжом.

Что такое колхоз, почему люди живут в коммунальной квартире, получают какие-то карточки? Все это для американца необъяснимо

Александр Генис: У меня есть своя теория: комическое всегда проникает, каким-то образом смех обходит все границы, в том числе и языковые. Возьмем обратную ситуацию: Ильф и Петров. Ведь они очень тесно связаны и с русским языком, и с советским бытом, который совсем уж никому не известен за рубежом. Помню, Бродский как-то сказал, что писатели XIX века американцам понятны, потому что у них те же проблемы, наследство, ипотека, у каждого есть свой врач, свой адвокат. Но что такое колхоз, почему люди живут в коммунальной квартире, получают какие-то карточки? Все это для американца необъяснимо. Поэтому советские писатели не могут быть популярны в Америке.

Так говорил Бродский. Но тем не менее, Ильф и Петров были весьма популярны в Америке, когда они приезжали сюда. Они потому и приехали, что выходили их книги и пользовались известностью. Так что смешное всегда найдет себе путь. Что в наше время доказывает, кстати, и Довлатов, который с успехом переводится на все языки, в том числе и на английский. Получается, что и в ту, и в другую сторону смешное переходит.

Однако у Вуди Аллена есть два типа фильмов: одно кино смешное, другое - серьезное. И с этим у меня большие проблемы. Я знаю, что у серьезных фильмов Вуди Аллена есть большие поклонники. Кроме того, они наиболее успешны, как бы странно это ни казалось. «Матч-пойнт», фильм, который мне совсем не понравился, принес больше денег, чем все его комические фильмы. Так получается. Тем не менее, я отношусь к ним плохо, мне кажется, что Вуди Аллен хорош тогда, когда он смеется. Это такой Бергман, но в комическом варианте. А если нет, то это ухудшенный Бергман.

Соломон Волков: Я делю фильмы Аллена скорее не на две категории — фильмы смешные и фильмы серьезные, а на три: фильмы смешные, совсем ранние, а дальше у него действительно есть фильмы совсем не смешные, а есть фильмы, где смешное и серьезное перемешано гладко, швов не видно. Такого рода фильмы я предпочитаю. Могу с радостью сказать, что недавно Гильдия писателей Америки объявила свой список из ста фильмов, самые смешные сценарии американского кино, там семь фильмов Аллена! Но главное, что номером один в этом списке стоит «Энни Холл».

Александр Генис: Ну и правильно, потому что Чаплин ведь не в словах, а в поступках, в действиях, какой тут может быть сценарий, что печатать-то? А сценарий — это отдельное произведение искусства. Вуди Аллен еще и пьесы пишет, его можно читать - и сценарии, и пьесы, и юморески, и эссе. Все всегда замечательно написано.

Тарантино, как и Вуди Аллен является замечательным американским писателем

Да и вообще сценарий — это отдельное искусство. По этому поводу я вспоминаю фильм Тарантино «Бульварное чтиво». Когда вышла книга «Бульварное чтиво», то она оказалась на четверть длиннее, чем сценарий, по которому был снят фильм. Я помню, что тогда сотрудничал с журналом «Искусство кино», и я послал им книжку, предложив перевести и напечатать. Они сказали, что никому это неинтересно: кто же будет читать текст, если уже видели кино. И это большая ошибка, потому что Тарантино, как и Вуди Аллен, на мой взгляд, является замечательным американским писателем, и не только киношником. Эти тексты могут жить холостые.

Соломон Волков: «Энни Холл» заняла первое место, второе место в этом списке самых смешных сценариев занял сценарий Билли Уайлдера «В джазе только девушки» и дальше идут «День сурка», «Аэроплан», «Тутси», «Молодой Франкенштейн», «Доктор Стрэнджлав», все фильмы, которые мы с вами знаем и любим, достойные, по справедливости идут.

Александр Генис: Приятно, что Вуди Аллен занимает первое место.

Соломон Волков: Из таких фильмов среднего периода и средней жанровой направленности в этот список еще вошел «Манхеттен», который я люблю может быть больше, чем «Энни Холл».

Александр Генис: Блестящий фильм.

Соломон Волков: «Дэнни Роуз с Бродвея». Несколько фильмов из раннего сугубо комического периода, такие как «Бананы», «Бери деньги и беги».

Александр Генис: С этих замечательных фильмов началась моя жизнь в Америке. Тогда мне казалось, что вся Америка такая. Я не очень представлял себе, насколько это уникальное явление и насколько оно не похоже на всю остальную страну.

Иван Толстой: Вы слушали программу, посвященную 2015 году. Радио Свобода – 70. История продолжается.