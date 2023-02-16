Парламент Словакии признал российский режим террористическим

Национальный совет Словакии признал действующий российский режим террористическим, а саму Россию – государством, поддерживающим терроризм.

В принятой сегодня резолюции депутаты также осудили российскую агрессию в отношении Украины – в том числе атаки на мирных жителей и гражданские объекты.

Парламент поддержал территориальную целостность Украины и осудил угрозы Москвы применить ядерное оружие.

Депутаты также отказались признать результаты референдумов в аннексированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины.

Осенью прошлого года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала членов Совета Европы признать Россию террористическим режимом. После этого Европарламент объявил Россию государством — спонсором терроризма. Соответствующие решения приняли и некоторые европейские страны.

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