Власти самопровозглашённой Абхазии: вхождение в состав РФ не обсуждается

Власти самопровозглашённой Республики Абхазия утверждают, что её президент Аслан Бжания во время нынешней поездки в Москву не обсуждает с российскими представителями возможное вхождение Абхазии в состав России.

Сообщение управления по связям со СМИ администрации Бжании появились на её странице. В нём говорится, что " в публикациях различных периодических изданий и в информационно-коммуникационной сети Интернет стали распространяться не соответствующие действительности сообщения о якобы обсуждении статуса Республики Абхазия в ходе визита". В сообщении также осуждаются некие абхазские общественные объединения, которые "на основе непроверенной и недостоверной информации о якобы обсуждении статуса Республики Абхазия" пытаются "голословно обвинить руководство Абхазии в подрыве основ конституционного строя".

Ранее российское агентство РИА Новости в заметке под заголовком "В Абхазии высказались против вступления в состав России" сослалось на заявление неких общественников, в котором, в частности, сказано: "Независимый статус нашего государства определен в Конституции и не может быть предметом обсуждения".

Сообщения о том, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля может объявить о неких интеграционных инициативах - вплоть до объединения с самопровозглашёнными Абхазией и Южной Осетией, а также Беларусью - появились на прошедшей неделе в ряде прокремлёвских телеграм-каналов, как правило в форме намёков, а не прямым текстом. Они появились после приезда в Москву лидеров Абхазии, Южной Осетии и Беларуси. Кремль официально это не комментировал.

В воскресенье поступило сообщение о встрече Бжании в Москве с первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым. "На встрече обсуждались вопросы актуальной повестки и двустороннего абхазско-российского сотрудничества в сфере безопасности", - сообщает "Эхо Кавказа".