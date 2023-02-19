Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Власти самопровозглашённой Абхазии: вхождение в состав РФ не обсуждается

Аслан Бжания

Власти самопровозглашённой Республики Абхазия утверждают, что её президент Аслан Бжания во время нынешней поездки в Москву не обсуждает с российскими представителями возможное вхождение Абхазии в состав России.

Сообщение управления по связям со СМИ администрации Бжании появились на её странице. В нём говорится, что " в публикациях различных периодических изданий и в информационно-коммуникационной сети Интернет стали распространяться не соответствующие действительности сообщения о якобы обсуждении статуса Республики Абхазия в ходе визита". В сообщении также осуждаются некие абхазские общественные объединения, которые "на основе непроверенной и недостоверной информации о якобы обсуждении статуса Республики Абхазия" пытаются "голословно обвинить руководство Абхазии в подрыве основ конституционного строя".

Ранее российское агентство РИА Новости в заметке под заголовком "В Абхазии высказались против вступления в состав России" сослалось на заявление неких общественников, в котором, в частности, сказано: "Независимый статус нашего государства определен в Конституции и не может быть предметом обсуждения".

Сообщения о том, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля может объявить о неких интеграционных инициативах - вплоть до объединения с самопровозглашёнными Абхазией и Южной Осетией, а также Беларусью - появились на прошедшей неделе в ряде прокремлёвских телеграм-каналов, как правило в форме намёков, а не прямым текстом. Они появились после приезда в Москву лидеров Абхазии, Южной Осетии и Беларуси. Кремль официально это не комментировал.

В воскресенье поступило сообщение о встрече Бжании в Москве с первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым. "На встрече обсуждались вопросы актуальной повестки и двустороннего абхазско-российского сотрудничества в сфере безопасности", - сообщает "Эхо Кавказа".

  • Власти советской автономной республики Абхазия заявили о её отделении от Грузии в 1990 году. После российско-грузинской войны 2008 года Россия и ещё три страны ООН признали независимость Абхазии; Грузия считает её оккупированной Россией частью своей территории. Подавляющее большинство стран мира не признаёт независимость Абхазии.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG