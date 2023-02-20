В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

Законодательное собрание Новосибирской области утвердило законопроект, который отменяет прямые выборы мэров Новосибирска и наукограда Кольцово.
Как заявили авторы документа, он принят с целью повысить эффективность работы органов местного самоуправления.
20 февраля в Новосибирске у здания закондательного собрания прошли пикеты против отмены выборов. Одновременно у входа в здание встали молодые люди с плакатами в поддержку войны в Украине. Противники отмены выборов полагают, что это было сделано намерено, чтобы помешать акции активистов, выступающих против законопроекта.
Ранее комитет законодательного собрания по госполитике рекомендовал принять законопроект. Документ поддержали пять членов комитета - представители "Единой России" и ЛДПР. Против отмены выборов выступили коммунисты .
Согласно законопроекту, глав Новосибирска и Кольцова будут избирать с помощью советов депутатов из числа кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия ( наполовину её формирует губернатор, член "Единой России" Андрей Травников).
- Новосибирск — единственный город-миллионник, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где остались прямые выборы главы. Последние выборы мэра Новосибирска прошли в 2019 году. На них член КПРФ Анатолий Локоть переизбрался на новый срок, набрав более 50 процентов голосов. Второе место занял глава местного штаба Навального, предприниматель Сергей Бойко, получивший 18,5 процентов голосов. Осенью 2021 года Бойко покинул страну из-за угрозы уголовного преследования.
- Кольцово — рабочий поселок в 25 километрах от Новосибирска, который имеет статус наукограда. Его с 1991 года возглавляет Николай Красников.
- В октябре 2022 года областная дума Томской области, в которой "Единая Россия" обладает большинством, отменила прямые выборы мэра Томска. Главу города теперь будет выбирать при помощи конкурсных процедур специальная комиссия.
- Сейчас напрямую избирать глав могут только жители городов Сибири и Дальнего Востока: Хабаровска, Якутска, Абакана (Хакасия), Новосибирска, Анадыря (Чукотский автономный округ) и Улан-Удэ (Бурятия). А также Москвы и Санкт-Петербурга, которые административно считаются регионами России.
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