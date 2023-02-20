В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

Законодательное собрание Новосибирской области утвердило законопроект, который отменяет прямые выборы мэров Новосибирска и наукограда Кольцово.

Как заявили авторы документа, он принят с целью повысить эффективность работы органов местного самоуправления.

20 февраля в Новосибирске у здания закондательного собрания прошли пикеты против отмены выборов. Одновременно у входа в здание встали молодые люди с плакатами в поддержку войны в Украине. Противники отмены выборов полагают, что это было сделано намерено, чтобы помешать акции активистов, выступающих против законопроекта.

Ранее комитет законодательного собрания по госполитике рекомендовал принять законопроект. Документ поддержали пять членов комитета - представители "Единой России" и ЛДПР. Против отмены выборов выступили коммунисты .

Согласно законопроекту, глав Новосибирска и Кольцова будут избирать с помощью советов депутатов из числа кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия ( наполовину её формирует губернатор, член "Единой России" Андрей Травников).