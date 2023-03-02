В России выросло число приговоров за участие в экстремистских организациях

В России в 2022 году в полтора раза выросло число приговоров за участие в экстремистских и террористических организациях. Такой вывод содержится в докладе Информационно-аналитического центра "Сова". Его сотрудники считают, что рост таких дел продолжится, поскольку растет число организаций, признаваемых экстремистскими и террористическими.

По данным доклада, опубликованного 1 марта, в 2022 году за участие в экстремистских и террористических сообществах и запрещенных организациях было вынесено 130 приговоров в отношении 264 человек. По статистике Верховного суда, по тем же статьям, если считать лишь по основному обвинению, только за первую половину 2022 года было осуждено 155 человек (за весь 2021 год – 233). Если во второй половине года приговоры выносились не реже, чем в первой, то число осужденных этой категории возросло почти в полтора раза.

Список экстремистских организаций в 2022 году активно пополнялся – как за счет ультраправых организаций, самыми известными из которых оказались "Мужское государство" и "Невоград", так и украинских и радикальных исламистских организаций. Можно ожидать усиления этой тенденции, считают эксперты.

Уголовное преследование за экстремистские высказывания в 2022 году оставалось примерно на том же уровне, что и ранее. Центру известно о 208 приговорах в отношении 220 человек в 62 регионах. В 2021 году было 209 таких приговоров . Большинство приговоров (184) вынесены за материалы, размещенные в интернете, но в сравнении с 2021 годом их доля немного уменьшилась . Доля осужденных за высказывания вне интернета выросла на треть с 17 до 24 приговоров. В их число попали агитация в тюрьмах, колониях и лечебных учреждениях, публичные выступления, а также выкрики на улице.

Специалисты центра отмечают, что на правоприменение в 2022 году повлияла война в Украине, но пока тенденции неясны, поскольку следствие и подготовка к запрету организаций идут долго, принимаемые судебные решения выносились преимущественно по делам, открытым ранее.