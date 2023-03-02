Генерал РВСН: Россия разрабатывает новый вид военной операции

В издаваемом министерством обороны России журнале "Военная мысль" появилась статья первого заместителя командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-лейтенанта Игоря Фазлетдинова о том, что в России разрабатывают новый вид военных операций с применением ядерного оружия. Соавтор публикации — полковник в отставке Владимир Лумпов.
В статье утверждается, что "США теряют лидирующие позиции в мире" и считают "главным виновником" этого Россию. Со слов авторов статьи, США планируют "разгром" России в форме "стратегической (глобальной) многосферной операции". Своей конечной целью США якобы видят уничтожение сдерживающего ядерного потенциала России. В статье также утверждается, что главной целью американской военной политики является "военно-политическое или физическое устранение неугодного режима при сохранении территориальных, сырьевых, производственных и людских ресурсов страны".
По словам авторов статьи, "главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона" является активно разрабатываемая российскими военными специалистами перспективная форма стратегического применения Вооружённых сил России, которую авторы называют "операцией стратегических сил сдерживания".
Согласно публикации, в ходе такой операции должна быть подавлена американская глобальная система противоракетной обороны, чтобы исключить возможность уничтожения в воздухе российских баллистических ракет. Финальным этапом операции авторы материала называют нанесение "неприемлемого ущерба" США с помощью сохранившегося ядерного потенциала России.
Чем такая операция отличается от предусмотренных ныне действующей ядерной доктриной операций с применением ядерного оружия, из текста статьи не вполне ясно.
- На минувшей неделе в послании Федеральному собранию Владимир Путин объявил о решении приостановить участие России в договоре с США по сокращению стратегических наступательных вооружений. Обосновывая своё решение, российский президент утверждал, что "западные элиты не скрывают цели нанести России стратегическое поражение, покончить с ней раз и навсегда". 22 февраля законопроект единогласно приняла Госдума и одобрил Совет Федерации, а 28 февраля закон подписал президент России.
- Договор ограничивает максимальное число развёрнутых ядерных боеголовок, число их носителей, запрещает странам размещать стратегическое ядерное оружие за пределами своих территорий, обязывает не скрывать ядерные ракеты от средств разведки и предоставлять доступ инспекторам друг друга на базы с ядерным оружием.
- Российские власти обвиняют страны Запада, в особенности США, в эскалации конфликта в Украине. Из уст некоторых российских представителей не раз звучали непрямые угрозы применения ядерного оружия. Владимир Путин, рассуждая о российской ядерной доктрине, отказался полностью исключить возможность нанесения превентивного удара.
- Журнал "Военная мысль" - основное военно-теоретическое издание Минобороны России. В его редколлегию входит высшее руководство ведомства и Генштаба ВС России.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.