Генерал РВСН: Россия разрабатывает новый вид военной операции

В издаваемом министерством обороны России журнале "Военная мысль" появилась статья первого заместителя командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-лейтенанта Игоря Фазлетдинова о том, что в России разрабатывают новый вид военных операций с применением ядерного оружия. Соавтор публикации — полковник в отставке Владимир Лумпов.

В статье утверждается, что "США теряют лидирующие позиции в мире" и считают "главным виновником" этого Россию. Со слов авторов статьи, США планируют "разгром" России в форме "стратегической (глобальной) многосферной операции". Своей конечной целью США якобы видят уничтожение сдерживающего ядерного потенциала России. В статье также утверждается, что главной целью американской военной политики является "военно-политическое или физическое устранение неугодного режима при сохранении территориальных, сырьевых, производственных и людских ресурсов страны".

По словам авторов статьи, "главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона" является активно разрабатываемая российскими военными специалистами перспективная форма стратегического применения Вооружённых сил России, которую авторы называют "операцией стратегических сил сдерживания".

Согласно публикации, в ходе такой операции должна быть подавлена американская глобальная система противоракетной обороны, чтобы исключить возможность уничтожения в воздухе российских баллистических ракет. Финальным этапом операции авторы материала называют нанесение "неприемлемого ущерба" США с помощью сохранившегося ядерного потенциала России.

Чем такая операция отличается от предусмотренных ныне действующей ядерной доктриной операций с применением ядерного оружия, из текста статьи не вполне ясно.