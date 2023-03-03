Пожар рядом с ВПП военного аэродрома Краснодара

Телеграм-канал "Типичный Краснодар" в пятницу публикует фотографии и видео густого дыма, поднимающегося в районе военного аэродрома Краснодар-Центральный (геолокация). Рядом с аэродромом находится Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени А. К. Серова.

Огонь разгорелся так сильно, что был зарегистрирован спутниками НАСА, отслеживающими лесные пожары.

Как сообщает издание "Блокнот Краснодара", сначала в пресс-службе местного МЧС сообщили, что "произошло возгорание в поле", и "к месту направляются пожарно-спасательные подразделения". Спустя несколько минут в ведомстве пояснили, что зона возгорания находится "в зоне ответственности другого ведомства", а силы и средства МЧС России [для тушения] не привлекаются".



В отделе по связям с общественностью Краснодарского высшего военного авиационного училища, к которому приписан аэродром "Краснодар-Центральный", утверждают, что "на прилегающих землях никакого пожара и задымления, а соответственно, и взрывов, нет и не было".



На спутниковых снимках Planet.com, сделанных утром 3 марта, в "поле", где произошел пожар, можно увидеть многочисленные укрепления для военной техники. Они были вырыты еще до войны с Украиной и хорошо заметны, например, на снимках из космоса, сделанных в декабре 2021 года.

В прошлом на аэродроме "Краснодар-Центральный" дислоцировался 461-й штурмовой авиационный полк (461 ШАП), входивший в состав 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО. На вооружении полка на 2018 год стояли истребители Су-27, Су-30, Су-35, МиГ-29 и МиГ-35, а также штурмовики Су-25 и перехватчики МиГ-31.