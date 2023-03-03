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Пожар рядом с ВПП военного аэродрома Краснодара

Спутниковый снимок аэродрома

Телеграм-канал "Типичный Краснодар" в пятницу публикует фотографии и видео густого дыма, поднимающегося в районе военного аэродрома Краснодар-Центральный (геолокация). Рядом с аэродромом находится Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени А. К. Серова.

Огонь разгорелся так сильно, что был зарегистрирован спутниками НАСА, отслеживающими лесные пожары.

Как сообщает издание "Блокнот Краснодара", сначала в пресс-службе местного МЧС сообщили, что "произошло возгорание в поле", и "к месту направляются пожарно-спасательные подразделения". Спустя несколько минут в ведомстве пояснили, что зона возгорания находится "в зоне ответственности другого ведомства", а силы и средства МЧС России [для тушения] не привлекаются".

В отделе по связям с общественностью Краснодарского высшего военного авиационного училища, к которому приписан аэродром "Краснодар-Центральный", утверждают, что "на прилегающих землях никакого пожара и задымления, а соответственно, и взрывов, нет и не было".

На спутниковых снимках Planet.com, сделанных утром 3 марта, в "поле", где произошел пожар, можно увидеть многочисленные укрепления для военной техники. Они были вырыты еще до войны с Украиной и хорошо заметны, например, на снимках из космоса, сделанных в декабре 2021 года.

В прошлом на аэродроме "Краснодар-Центральный" дислоцировался 461-й штурмовой авиационный полк (461 ШАП), входивший в состав 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО. На вооружении полка на 2018 год стояли истребители Су-27, Су-30, Су-35, МиГ-29 и МиГ-35, а также штурмовики Су-25 и перехватчики МиГ-31.

  • После начала войны в Украине отмечалось уже несколько случаев ударов или попыток удара по военным объектам на территории России. Для нанесения ударов используются беспилотники. Официально Украина не брала на себя ответственность.
  • Поздно вечером 2 марта жители подмосковного города Коломна сообщили в соцсетях о громком взрыве. Телеграм-канал Mash опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором слышен звук взрыва.
  • Сотрудники МЧС проверили несколько объектов в Коломне и не нашли признаков взрыва, сообщили российские СМИ. В правоохранительных органах заявили агентству ТАСС, что взрыв произошел в воздухе и речь может идти о беспилотнике. Однако его обломки пока не найдены. Об этом, в частности, написал "Коммерсантъ". Также власти заявляют, что речь могла идти и о переходе самолётом звукового барьера, то есть взрыва могло не быть вовсе.

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