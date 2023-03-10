Иран и Саудовская Аравия договорились о возобовлении отношений

Иран и Саудовская Аравия договорились о возобновлении дипломатических отношений и обмене послами в ближайшее время. Об этом сообщают в пятницу агентства и СМИ обеих стран.

Соглашению предшествовали переговоры, которые прошли в столице Китая Пекине. КНР выступила в качестве посредника.

Иранское государственное агентство ИРНА сообщает, что иранское посольство в Эр-Рияде и саудовское в Тегеране возобновят работу в течение двух месяцев.

Отношения между шиитским Ираном и суннитской Саудовской Аравией в последние годы были враждебными. Тегеран и Эр-Рияд поддерживали разные стороны кровопролитных конфликтов в Сирии и Йемене. В 2016 году были формально разорваны отношения между странами.

В пятницу опубликовано совместное заявление Саудовской Аравии и Ирана, в котором говорится, что страны обязались не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

О нормализации отношений двух крупных стран региона объявлено на фоне роста напряжённости в отношениях между Вашингтоном, традиционным партнёром Саудовской Аравии, и Тегераном. Министр обороны США Ллойд Остин накануне во время визита в Израиль заявил, что Иран не должен стать обладателем ядерного оружия.