Оскар за мужество. Соцсети о премии для фильма "Навальный"

В ночь на понедельник вручались награды Американской Киноакадемии. Для русской блогосферы главным событием, конечно, стал Оскар за лучший документальный фильм для ленты "Навальный".

Илья Жегулёв:

Ну-ка мечи стаканы на стол.

Если вспомнить, что последний Оскар за лучший фильм получал в 1994 году (почти 30 лет назад)... Никита Михалков, то можно грустно улыбнуться.

Если вспомнить за какой фильм и на какую тему - то и улыбку как рукой снимет.

Сценарий прошлого Оскара писал Сталин. Сценарий этого Оскара писал Путин.

Так и живём.

Владимир Осечкин:

Когда реальная жизнь круче Голливуда. Это история, друзья. Мировая история. Мы же с Христо делаем всё возможное, чтобы главный герой выжил в ГУЛАГе 21 века и вышел на свободу. Продолжаем.

Мария Снеговая:

"Оскара" получил не столько фильм, сколько сам Навальный за свое мужество и самоотверженность.

Павел Пряников:

Фильм о Навальном получил «Оскар».

Победа была предсказуемой.

Фильм не смотрел, ничего о нём сказать не могу.

Но думается, все политизированные россияне, кто следил за карьерой Навального последние 15 лет, и так представляют, что там в фильме. Неполитизированным россиянам же это и сейчас не интересно.

Западным политизированным людям посмотреть про Навального будет полезно – как делается политика в стране Второго мира. Но те из них, кто представляет, как устроена политика в наших братских странах по несчастному догоняющему развитию, вроде ЮАР, Мексики, Турции, Алжира, тоже скорее всего открытий в фильме «Навальный» не увидят.

Юлия Ауг:

К сожалению, я понимаю, что и эта награда, и такое внимание к фильму, и к самому Алексею никак не повлияет ни на его условия жизни в заключении, ни на его освобождение, тем более.

Для тех, кто сейчас принимают подобные решения в России, ни фильм, ни создатели, ни факты представленные в нем, не являются авторитетными.

На тех, кто сейчас у власти никто и ничто не может повлиять.

Сергей Пархоменко:

Этот Оскар для Навального и «Навального» - какой-то удивительный и очень важный подарок.

Необыкновенная, бесценная радость - увидеть, что справедливость все-таки возможна в нашем мире, и заслуженные награды случаются.

Такие награды, какой была Нобелевская премия для Мемориала, и вот этот Оскар. Спасибо всем, кто возвращает эту веру в разум, все-таки не покинувший мир.

Дмитрий Колезев:

Это важно не только для Алексея, его соратников, сторонников и семьи, но и вообще для всех оппозиционно и антивоенно настроенных россиян, потому что фильм во многом рассказывает историю о том, как россияне пытались сопротивляться режиму Путина — и почему режим все же оказался сильнее. Теперь эту историю узнает больше людей во всем мире.

Лиза Лазерсон:

«Оскар» Навальному позволяет развенчать одну очень важную пугалку пропаганды, с которой мы все живем. Вы там не нужны, на Западе одни русофобы. Тебя отменят, потому что ты русский, даже если ты борешься с кровавым режимом.

Но вот как-то получается, что «Оскара» дают фильму про российского оппозиционера. Нобелевскую премию мира два года подряд дают россиянам – «Мемориалу» и Муратову. Какая культура отмены? Все внимание россиянам, весь мир замер в ожидании, а что будет дальше? А с кем и как тут разговаривать?

Так что когда вы в следующий раз поймаете себя на мысли, что кого-то из нас толкают в объятия Путину культурой отмены, подумайте, а точно ли это так. Между тем, здесь Навальный сидит, а «Мемориал» ликвидирован. Кто кого отменяет?

Аббас Галлямов:

Сейчас российская пропаганда будет внедрять два тезиса:

1. «Оскар» - это про кино, про шоу. Это не про реальную жизнь. Мы всегда знали, что Навальный - шоумен, а не серьезный политик».

2. «Оскар» в очередной раз подтвердил то, что Запад поддерживает Навального. Мы это и без того знали».

Обе линии небезупречны. Навальный сидит в российской тюрьме в пыточных условиях. Это всё, что угодно, но не шоу. Это смертельно серьезная история. Попытки обвинить в этой ситуации оппозиционера в том, что он «шоумен», не сработают. Примерно так это было в 1980 году с Рейганом. Его противники решили тогда воспользоваться актёрским бэкграундом кандидата и объявили его легковесным и поверхностным. При этом в поле продолжала присутствовать традиционная критика республиканца за его индоктринированность и «фанатизм». Ни то, ни другое обвинения не зашли - не в последнюю очередь потому что противоречили друг другу. Если ты фанатичный консерватор, то как ты можешь быть легковесным и поверхностным? Вот и с обвинениями Навального в том, что он всего лишь «шоумен», получится то же самое. Всем очевидно, что никакой шоумен на то, через что проходит сейчас Навальный, не способен.

Что касается его связки с Западом, то по мере дискредитации нынешнего «патриотического» курса утверждение это из минуса будет превращаться в плюс: «Раз Запад сделал на него ставку, то достаточно ему стать президентом и отношения России с Западом нормализуются».

Пропагандисты изощряются как могут.

Дмитрий Аграновский:

«Оскар» сейчас такое же позорище, как Нобелевская премия. Печать антихриста.

Андрей Вышинский:

А если серьезно, вручение "Оскара" агенту британской разведки Певчих — это просто очередное подтверждение того, что вся история Лешки Навального заранее расписана за рубежом — и "отравление", и документалка, и "чудесное возвращение" в Россию с посадкой, и теперь "Оскар" за эту слепленную на коленке документалку.

Ярослав Белоусов:

Вручение американцами «Оскара» фильму про Навального – это чисто политическое событие, сигнал Запада о том, на какую фигуру он намерен делать ставку в самой России в борьбе с Кремлем.

Не забытый и сошедший с ума Каспаров, не критикующий Россию из Лондона экс-олигарх Ходорковский, не театральная кукла киевского режима Пономарев. А именно Навальный – сидящий в колонии в России, никогда не имевший отношения к слишком большим деньгам и напрямую никогда не работавший на враждебную Украину. Но при этом становящийся все более и более антироссийским, то есть похожим на тех самых придурковатых персонажей, ныне осевших в Израиле, и мечтающих о «деколонизации» России.

И во всем этом таится забавный парадокс – Западу нисколько не нужен теряющий поддержку и брызжущий слюной Навальный, который требует от России платить репарации и контрибуции всем и вся, но и повлиять на него (или на тех «героев» из ФБК, которые за Навального штампуют тексты, как конфеты) не собирается. «Окстись, парень, будь разумнее, репарациями и контрибуциями русских ты не порадуешь», - должен сказать Навальному Запад, но вместо этого он пихает ему «Оскар» (да-да, «Оскар» за фильм про Навального практически равно «Оскару» Навальному) – мол, Лешка, продолжай в том же духе, ты явно идешь к успеху. И вот уже пациент с новой порцией воодушевления бросается за рытье своей политической (и кто знает, может, и настоящей) могилы.

Кто знал, что у американцев тоже есть свой «хитрый план»?

Тина Канделаки:

Вы спрашивали про «Оскар»?

Отвечу: Навального просто уронили в потребительскую корзину.

Туда же, куда упала еще пара маек, сигареты, овощи неизвестно какой свежести и помада. Он стал просто продуктом, товаром.

«Оскар» не должен никого обманывать — все и так знают, что к достижениям кинематографа одноименный фильм отношения не имеет. Это политический шопинг, который осуществляет накрашенная и ухоженная семья. В его рамках ушедший в историю водочный бренд «Горбачефф» просто сменили на более модерновый — «Навальный».

Что дальше? Быть водкой не модно. Виски? Джин? Одноименные компьютерные игры? Курсы выживания?

Шоу должно продолжаться…

Антон Коробков-Землянский:

Навальному дали-таки «Оскар»?

Тогда следующее «Евровидение» выиграет Грузия.

Запомните этот твит.

Илья Ремесло:

Что никчёмный с художественной точки зрения фильм получил "Оскара" по политическим мотивам – явление давно не новое, прецедентов полно. В Голливуде давно расцвела поддержка ЛГБТ, БЛМ, трансгендеров и прочих "ущемленных". Теперь к ним довесили и Навального.

Увы, вручение премии показывает, что США перестали рассматривать Навального как будущего российского политика. И сейчас я это докажу.

С точки зрения продвижения Навального как "самостоятельного" политика, нельзя было показывать такую явную вовлеченность кураторов. Наоборот, было бы полезно не дать премию.

И утереть нос всем предсказывавшим что "американская марионетка получит Оскар". Вот, смотрите, Навального никакая волосатая рука не продвигает, он независимый российский политик. И сделать из этого ещё один инфоповод – "агенты Путина не дали получить оппозиционеру Оскар, демократия в опасности".

Но это правильный подход, если бы у кураторов были дальние виды на политическое продвижение Навального.

А если этих видов нет, а есть понимание, что Навальный будет сидеть долго и не имеет перспектив в России как политик – то тогда можно его награждать хоть медалью ЦРУ.

Сегодняшняя роль Навального как "символа" вполне всех устраивает – и "друзей" вроде Волкова, и "жену" Юлию. Будут ходить на приемы к барину, получать награды , выгуливать вечерние платья, пить шампанское.

А в колонии № 6 Владимирской области сегодня на обед дадут макароны

При этом вручение награды вызвало недовольство и в украинских соцсетях, и отчасти в русских - среди наиболее сочувствующих.

Александр Фуксон:

Организаторы Оскара не предоставляют платформу Зеленскому для высказывания о солидарности, "потому что политика", но дают приз за лучшую документалку фильму про Навального, потому что "актуально и злободневно".

Это очень показательно. Не только немцы с большим удовольствием слушают "хороших русских", чем украинцев, это вполне интернациональный тренд.

Потому что украинцы требуют активных действий: оружие, масштабные санкции, сложные и тяжёлые политические решения. Если всерьез прислушиваться к украинцам, будет, например, гораздо сложнее подрабатывать в русских проектах (недавно из актеров это без малейших репутационных потерь сделал Дженсен Эклс, например, и я чувствую, что это лишь начало).

А вот в адрес Навального достаточно просто выразить сопереживание и после этого уже можно будет ощутить себя хорошими людьми и друзьями демократии. Это очень удобно. И дальнейшее сотрудничество с офшорными россиянами после такого будет идти как по маслу. (Да-да, Навальный тоже за санкции, но санкции эти очень лайтовые, в отличие от требований Украины).

Сергей Лойко:

Юлия Навальная в своей оскаровской речи ни словом не обмолвилась о войне в Украине.

А ведь единственная сила, способная сегодня освободить Алексея - это ВСУ.

Победа ВСУ на украинских фронтах (в ней уже мало, кто сомневается) приведет к неминуемому падению путинского режима в результате последующих за военным поражением смуты и гражданской войны.

Российская империя навсегда перестанет существовать, распавшись на новые, надеюсь, доброкачественные образования.

Одним из этих пертрубаций будет освобождение всех политзаключенных, включая Алексея Навального.

Ну, повторяю, ключем ко всем этим тектоническим здвигам будет только победа ВСУ.

Судьба Алексея решается сейчас на полях сражений на Донбассе.

Никакая пощечина путину в виде Оскара Навальному тут не поможет, скорее наоборот.

Леонид Невзлин:

То, что фильм «Навальный» получил премию Оскар – это очень хорошо, так как в очередной раз обращает внимание Запада на путинский мафиозный режим и его преступления. И я поздравляю авторов фильма.

Но очень жаль, что Юлия Навальная, выступая на вручении премии, ни слова не упомянула про трагедию Украины и важность ее победы. Не сказала и про политзаключенных, которые помимо ее мужа выступают и против Путина, и против его агрессивной войны.

Приз режиссеру – заслуженно. Но в любой премии, особенно документальном кино, 30% - за творчество, а 70% - это политика. Политика сейчас – Путин, его война против Украины, политзаключенные в России, и Алексей Навальный – один из них.

И обо всем этом, в отличие от режиссера, lady in red ничего не сказала.

Все-таки такая сосредоточенность на себе, на России – уже не симптом, а болезнь. Можете кидать в меня чем угодно, но я считаю аморальным – говорить о будущей свободной России и умолчать о трагедии Украины. Сначала – Украина, ее победа, потом – все остальное. Не будет никакой свободы, если не победит Украина.

Андрей Мальгин:

Господи, всё бурлит: оказывается, Юлия Навальная на Оскаре не сказала ни слова про Украину. А почему она должна была сказать после тех тонн хейта, которые валятся на Навального от украинцев каждый день?

Стоило мне отметить это в Телеграме, как уже на меня за час вывалились три сотни комментов от украинцев, просто ненавидящих Навального. И это не боты, это живые люди.

Хочу напомнить, что операция "Бутерброд" была блестяще проведена Алексеем Венедиктовым и Лесей Рябцевой, которых ради этого даже допустили к отбывающему домашний арест Навальному. Они час мучали его расспросами об отношении к событиям в Крыму, а добившись желаемого, устроили бурю в пустыне: неудачную фразу про бутерброд в тот день повторяли в новостях "Эха Москвы" каждые полчаса, и на сайте "Эха" в пол-экрана появилась плашка: "Навальный: Крым останется частью России".

Станислав Рудковский:

Читаю у ряда украинских френдов критику решения Американской киноакадемии.

Тот факт, что не дают площадку Зеленскому заслуживает всяческого порицания.

В то же время, мне кажется, важно понимать и то, что один из немногих способов закончить эту войну без миллионных жертв (и для Украины — вернуть оккупированные и аннексированные территории) — это смена режима в самой России. А для этого, безусловно, необходима поддержка российских диссидентов и оппозиции, в том числе и символическая.

Лёля Шергова:

Я досмотрела церемонию, синенькие бантики - это, конечно, очень мило, но команда Навального оказалась единственными людьми, которые хоть что-то сказали про войну в Украине. (Поэтому безусловно, имеет смысл продолжать их гнобить, докапываться и рассуждать о том, что они какие-то мутные или слишком радикальные - сарказм! ужасно надоело просто читать про их "недостаточную хорошесть")

Даже авторы экранизации "На западном фронте без перемен" ограничились лишь синими бантиками, а чтоб узнать, к чему тут бантики - пришлось погуглить, потому что даже про бантики никто ничего не сказал.

Лев Шлосберг:

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, основанная в 1929 году и с 1940-х годов известная как «Оскар», стала воплощением кинематографического Олимпа. И как всякий Олимп – гора-обиталище богов, титанов и олимпийцев – не может быть чужд политике. «Оскар» по существу и есть отражение политики в кино, политики не только прикладной, но культурной, национальной и наднациональной. «Оскар» – зеркало политической культуры. Изменить это зеркало невозможно. В него можно только смотреться.

Документальный фильм об Алексее Навальном не то чтобы был обречен на успех, но его неуспех (а любое место, кроме первого, на премии «Оскар» – это неудача) стал бы самостоятельным политическим событием.

Между тем список номинантов на лучший полнометражный документальный фильм года был более чем достойным.

«Вулкан любви» (2022, США, Канада) – биографический фильм о Кате Крафт и Морисе Поле Крафте — французских вулканологах, погибших во время извержения вулкана Ундзэн на японском острове Кюсю. Супруги Крафт известны как первопроходцы в съёмках, фотографировании и видеозаписи деятельности вулканов.

«Дом из щепок» (2022, Дания, Украина, Швеция, Германия, Финляндия) – в Восточной Украине после начала боевых действий небольшая группа социальных работников неустанно работает в детском доме, создавая безопасное пространство для жизни пострадавших детей, пока государственные органы и суды решают дальнейшую судьбу ребёнка.

«Всё, что дышит» (2022, Великобритания, Индия, США) – фильм о катастрофической экологической обстановке в Нью-Дели, которая разрушает не только человеческое существование, но в первую очередь убивает всё, что дышит, – на земле, в воде и в небе. Живущие в городе смога и токсичных отходов два брата пытаются спасти редкую птицу – чёрного коршуна.

«Вся красота и кровопролитие» (2022, США) – биография Нэн Голдин, знаменитого фотографа знаменитых музеев, ставшей активисткой. Пережившая опиоидную зависимость Голдин организовала группу по борьбе с Саклерами – семьёй миллиардеров-фармацевтов и одновременно филантропов крупнейших музеев, сделавших состояние, в частности, на продажах оксиконтина — обезболивающего, вызывающего привыкание и уже унесшего сотни тысяч жизней.

И рядом с ними – «Навальный», созданный канадским режиссёром Дэниэлем Роэром, но представленный на конкурс от США. Жанр фильма обозначен как документальный триллер. Девизом фильма стала фраза «Poison Always Leaves a Trail» («Яд всегда оставляет след»). Премьера состоялась 25 января 2022 года.

Такой выбор стоял перед жюри «Оскара», и в итоге он был сделан в пользу фильма о политическом заключённом в России.

Выбор Академии был с восторгом встречен одной частью аудитории и с возмущением (ожидаемым) – другой, в частности, в Украине, ждавшей и требовавшей от «Оскара» победу трагического и одновременно воодушевляющего «Дома из щепок». Разочарование было колоссальным.

Некоторые профильные украинские издания даже объявили бойкот «Оскара»: «В этом году мы не будем освещать премию “Оскар”. Статуэтку получил фильм “Навальный”, на церемонии выступал актёр-активист коммунистической партии КНР, и украинскому президенту уже во второй раз отказали в выступлении» (Na chasi).

Так политика взрывает киномир, у которого на самом деле нет никаких границ и никакой защиты.

О чём важно сказать сейчас, когда овации и свист «Оскара» утихли?

Пусть «Оскар» заставит пушки заткнуться. Пусть «Оскар» поможет освободить политических заключенных. Пусть «Оскар» сбережёт память о великих подвижниках.

Пусть «Оскар» покажет трагедии бесчеловечного мира и поможет миру стать человечным. Не ругайте «Оскар», он никогда не хотел крови.

…Из российских участников церемонии правильно одет был только Захар Навальный – в чёрное. Время для других цветов ещё не пришло.

Ирина Якутенко:

С некоторым изумлением наблюдаю безапелляционные, бескомпромиссные, прямо-таки, можно сказать, наотмашь заявления о том, как неуместны были платья Юлии и Даши Навальных на церемонии вручения "Оскара". Яростное обмусоливание этого факта внезапно показало, насколько сильно среда влияет на наше мировосприятие.

Я в Берлине пять лет, и за это время осознание, что внешний вид человека – его дело, и никогда не стоит, ориентируясь на костюм/татуировки/пирсинг/ботинки/сумку/прическу, выносить какие-либо – и тем более глобальные – суждения, стало само собой разумеющимся. Ну вроде того, что дорогу правильнее перейти по светофору, а не перебежать наперерез потоку машин.

При этом я осознаю, что иногда может быть лучше чего-то не надевать или надеть что-то другое, но это именно что небольшой нюанс, который, вероятнее всего, скоро будет иметь еще меньше значения, чем сейчас. Так, небольшие тактические плюсики, которые могут быть с лихвой перекрыты плюсами или минусами стратегическими. Условно: идеальный имидж не поможет, если у человека склочный характер или он дурак, а гениальный программист в растянутом свитере с оленями все равно будет цениться выше, чем посредственный в отглаженной рубашке. Хотя опрятный внешний вид и может добавить гениальному программисту ценности. То есть дополнительный плюс, но не определяющий.

А уж что касается "уместности", то тут любой, кто хотя бы немного знаком с историей и литературой, должен быть в курсе, что это, мягко говоря, изменчивый критерий.

Мужчины без напудренного парика в публичном месте?! – Скандал!

Женщина в брюках?! – Боже, какой ужас! Меня сейчас хватит удар! В тюрьму ее!

Пара в опере в джинсах и клетчатых рубашках?! – Выгнать этих невежд!

За ношение одежды пурпурного цвета не теми людьми в Древнем Риме могли и казнить. Женщин без платка на голове кое-где могут казнить и сегодня.

Уместность – результат общественного договора, остатки традиции, влияние религиозных течений, привычка, уважение к чужим привычкам, ритуалы, иногда способ создать особое настроение. Да, бывает, что борьба за право носить или не носить какую-то одежду превращается в борьбу за права. Но когда этого нет, выносить какие-то значимые суждения о людях, ориентируясь на их гардероб, уместно (хе-хе) разве что на лавочке перед подъездом. Да и то не на каждой.

Антон Орехъ:

Конечно, пишут о политической подоплеке. Но говорить об этом – общее место. Любой подобный конкурс давно существует в политическом контексте или ловит общественные тренды. Тот же Оскар вычисляет пропорции чернокожих и других меньшинств в составе Академии, в номинациях и т.п. А наше любимое Евровидение разве не было конкурсом политических симпатий к разным странам – и не важно, кто и про что там пел? Поэтому, конечно, Оскар документалке про Навального – это политика. При этом и среди тех, кто говорит, что «всё заслуженно» и тех, кто говорит, что это «конъюнктура» большинство вряд ли видело хоть еще один фильм из номинации и может судить, были там более достойные претенденты или нет.

Во многом в тени остаются другие премии, хотя и о них тоже, разумеется, пишут.

Олег Козырев:

Оскар в этом году по своим решениям идеальный.

И "Все везде и сразу" действительно выделялся в этом году. И "Пиноккио" действительно лучший мультфильм года. И Фрейзер крут. И песня из RRR правда прекрасна.

Зинаида Пронченко:

Можно сколько угодно с постной миной рассуждать о том, что на Оскаре дали дорогу экспериментаторам, незаслуженно долго просидевшим за сценой, что Академия смотрит в будущее, что Юлия Навальная демонстрирует мужество и дарит надежду, а цвет шампанского благороднее чем красный. Но по сути оба фильма триумфатора - вторичное говно и чушь собачья, Академия смотрит в бездну (конформизма), Юлия Навальная демонстрирует лук от Chloe, надежды - самый бесполезный подарок, ну а шампанское лучше смотрится не на ковре, а в бокале.

Гена Устиян:

Я недоволен «Оскарами»))) «Все везде и сразу» миленький фильм, но 7 «Оскаров»? Они там забыли, что надо отмечать лучшее кино за год, а не один-единственный фильм.

Оба Дэниела, режиссеры «Все везде и сразу», получили «Оскар» не потому, что они лучше режиссеры, чем, скажем, Спилберг или Кэмерон (которого вообще не номинировали). Получили за то, что сняли мелодраматический инди-комикс с феминизмом и азиатами, парадигма изменилась, прощаемся с кино, каким мы его знали последний век, прощайте, байопики «на Оскар» типа «Элвиса» и «Фабельманов».

И я, конечно, рад за Мишель Йео, но «Оскар» опять награждает не лучшую работу, а «творит историю». Для Кейт Бланшетт роль в «Таре» была одна на целую жизнь, но опять обокрали, как с «Елизаветой» 25 лет назад, только она тогда не получила, потому что недостаточно была истеблишментом, а теперь — потому что слишком истеблишмент. Ну так и останется 2023 год в истории как год, когда лучшим фильмам года «Тар» и «Банши Инишерина» не дали ничего

Андрей Плахов:

В последние годы я почти перестал следить за оскаровскими перипетиями – настолько они стали не интересны: унылая возня с повесткой и политкорректными стереотипами. Сегодня утром прочел результаты – и лишний раз утвердился в своем равнодушии.

Триумфатором предсказуемо стал фильм «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта – инди-фэнтези-комедия о мультивселенной, напичканная синефильскими цитатами. Местами забавная, но не более того.

За главную роль награждена Мишель Йео из этого фильма с сосисками вместо пальцев (один из ключевых трюков). За главную мужскую – бодипозитивный Брендан Фрейзер (слезоточивый «Кит» Даррена Аронофски): актер играет страдающего тучного бисексуала, используя жировые протезы весом в 136 кг.

Кейт Бланшетт (абьюзивная дирижерка в фильме «Тар» Тодда Филдса) пролетела мимо «Оскара». Равно как и потрясающий Колин Фаррелл в столь же потрясающем фильме «Банши Инишерина» Мартина Макдоны, который тоже, естественно, не получил ничего.

Вот и все, что нужно знать об «Оскаре».

Кирилл Шулика:

Лучшим фильмом на "Оскаре" стал картина "Всё везде и сразу".

"На Западном фронте без перемен" получил паллиативный в нынешней ситуации фильм, как "Лучший иностранный фильм".

Кинематографисты выбрали научную фантастику вместо военной драмы. Это такой их манифест политическим лидерам.