Экспорт российских вооружений снизился, американских - резко возрос

Доля России в мировом экспорте оружия заметно снизилась за последние четыре года, в то время как доля Соединенных Штатов резко выросла. Импорт вооружений европейскими странами вырос на 47 процентов. Таковы основные выводы отчета Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), который занимается мониторингом сделок по продаже оружия во всем мире.

Доля Соединенных Штатов в мировом экспорте вооружений составила 40 процентов. Доля России, второго по масштабам экспортера вооружений, упала с 22 до 16 процентов. Доля Франции увеличилась с 7 до 11 процентов.

По данным SIPR, закупки 8 из 10 главных импортеров российских вооружений снизили их закупки. Экспорт в Индию, основного покупателя российского оружия, например, упал на 37 процентов, но при этом значительно повысился экспорт в Китай и Египет.

Как объясняет в интервью изданию Newsweek один из авторов отчета Симон Веземан, причин снижения покупок вооружений из России несколько. Это и давление Соединенных Штатов и их союзников на импортеров российских вооружений, это и проблемы, испытываемые российской оборонной промышленностью, которая пытается обеспечить вооружениями армию, вторгшуюся в Украину в условиях западных санкций. Скорее всего, роль сыграл и демонстрация качества российского оружия в условиях боевых действий в Украине, добавляет еще один собеседник Newsweek. К примеру, она была вынуждена закупать боевые беспилотники у Ирана, оказавшись неспособной производить их самостоятельно.

В 2022 году Украина стала одним из крупнейших в мире импортеров вооружений, благодаря поставкам оружия западными странами после начала российского вторжения. Больше вооружений импортировали лишь Индия и Катар. Война в Украине Одновременно европейские члены НАТО увеличили импорт вооружений на 65 процентов.