Рон Десантис: Путин - военный преступник, который должен ответить

В среду в телевизионном интервью британскому журналисту Пирсу Моргану губернатор Флориды Рон Десантис назвал Владимира Путина "военным преступником" и объяснил, что его недавнее заявление о том, что российское вторжение в Украину является "территориальным спором" было неверно интерпретировано.

Рон Десантис, который, как ожидается, вскоре выдвинет свою кандидатуру в президенты от Республиканской партии, сделал на прошлой неделе заявление, привлекшее всеобщее внимание. "У США есть немало жизненно важных национальных интересов, но еще большее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией не входит в число этих интересов", подчеркнул Десантис. Словосочетание "территориальный спор" вызвало резкую критику со стороны видных республиканцев.

Это заявление было "неверно охарактеризовано", говорит Рон Десантис в интервью Пирсу Моргану: "Очевидно, что Россия вторглась в Украину... Она вторглась в Крым и захватила его. Это было неправильно. Но, на мой взгляд, Россия не демонстрирует способности захватить Украину, свергнуть правительство и угрожать НАТО. Я не думаю, что есть достаточные основания, чтобы расширить нашу вовлеченность. Вместе с тем, идея, что я считаю, что действия России можно каким-то образом оправдать - чушь". Десантис выразил убежденность в том, что Путин не выйдет из этой войны победителем.

Губернатор Флориды также откликнулся на выдачу Международным уголовным судом ордера на арест президента России Владимира Путина. "На мой взгляд, он военный преступник. Он должен понести ответственность", - сказал Рон Десантис.

К заявлениям Рона Десантиса обращено особое внимание, поскольку, согласно опросам, он пользуется значительной популярностью среди республиканского электората, в том числе, среди тех, кто голосовал за Дональда Трампа. Десантис сейчас рассматривается как наиболее серьезный соперник Трампа в борьбе за номинацию в президенты от Республиканской партии. Заметная часть республиканцев в последнее время говорит социологам о том, что уровень военной поддержки Украины со стороны США слишком высок.