В Барнауле сбежавшего от войны майора ФСО осудили на 6,5 лет колонии

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к шести с половиной годам колонии строгого режима майора ФСО Михаила Жилина, который сбежал в Казахстан, опасаясь отправки на войну в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Второго восточного окружного военного суда.

Суд признал Жилина виновным по статьям о дезертирстве в условиях мобилизации и о незаконном пересечении государственной границы. Его также лишили воинского звания.

По версии следствия, военнослужащий продал имущество, сообщил командованию о своей «нетрудоспособности», опасаясь, что его отправят на войну и незаконно пересек государственную границу России, где был задержан сотрудниками пограничной службы.

36-летний Михаил Жилин из Новосибирска работал начальником смены в управлении специальной связи и информации ФСО России в Сибирском федеральном округе, отвечал за правительственную связь Владимира Путина с регионами и формально имел доступ к государственной тайне, из-за чего ему был запрещен выезд за пределы страны.

В сентябре Жилин узнал, что руководство планирует отправить его в "командировку" на территории так называемых "ЛНР" и "ДНР". После объявления мобилизации, 27 сентября он вместе с женой и детьми уехал из России и перешел границу через лес, так как боялся, что российские пограничники его не выпустят. Жилин был задержан пограничниками, но вскоре отпущен и находился под подпиской о невыезде.

При этом Жилин попросил политического убежища в Казахстане в течение суток после пересечения границы. По закону, это снимает с него обвинения в незаконном пересечении границы. Законодательство Казахстана также запрещает возвращать людей на ту территорию, откуда они незаконно пришли. Однако казахстанские власти отказали россиянину в предоставлении убежища.

29 декабря его депортировали обратно в Россию. Жилина задержали в Астане после того, как российские власти объявили его в международный розыск.