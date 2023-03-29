США стали ведущим экспортером нефти в страны ЕС

Соединенные Штаты заменили Россию в качестве главного экспортера нефти в страны Евросоюза. В декабре 18 процентов импортированной Евросоюзом нефти пришлось на США, сообщил во вторник Евростат.

Доля России, до недавнего времени крупнейшего поставщика нефти в Европу, упала с 31 процента в январе прошлого года до 4 процентов в декабре. Год назад доля США составляла 13 процентов. Вторым крупнейшим поставщиком нефти в страны Евросоюза стала Норвегия. На нее пришлось 17 процентов нефтяных поставок.

Прямое вторжение России в Украину в феврале 2022 года вынудило многие европейские страны сократить импорт российских энергоресурсов – нефти, природного газа и угля – с тем, чтобы лишить Кремль валютных средств на ведение войны. В декабре Евросоюз запретил импорт российской нефти, перевозимой танкерами, и установил потолок цен на экспортируемую из России нефть. Он сейчас составляет 60 долларов за баррель.

Евросоюз также резко сократил импорт российского природного газа. Импорт упал с 31 процента в первом квартале прошлого года до 19 процентов в декабре. Место России в качестве главного поставщика газа в Евросоюз заняла Норвегия. 31 процент потребляемого странами Евросоюза газа ныне импортируется из Норвегии. США стали вторым крупнейшим экспортером природного газа. На них приходится 20 процентов ввозимого Евросоюзом природного газа.

«К концу 2022 года крупнейшими поставщиками нефти в страны ЕС стали Соединенные Штаты, Норвегия и Казахстан. Тем самым ЕС показал свою способность адаптироваться к изменяющейся ситуации на нефтяном рынке и практически избавиться от своей зависимости от российской нефти», - говорится в заявлении Евростата.

Россия в прошлом году заметно увеличила экспорт нефти в Индию и Китай, которые приобретали ее со значительной скидкой и, по словам министра энергетики России Николая Шульгинова, сумела увеличить общий объем экспортируемой нефти . Вместе с тем министерство энергетики прогнозирует падение добычи нефти и газа в 2023 году в России из-за снижения их закупок европейскими странами.