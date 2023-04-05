Нашедший кладбище ЧВК "Вагнер" на Кубани активист уехал из России

Житель Кубани Виталий Вотановский, ведущий поиск новых захоронений убитых в Украине российских военных и наемников ЧВК "Вагнер", покинул Россию. Об этом он сообщил редакции Кавказ.Реалии. 4 апреля он вылетел в Армению, а оттуда уехал в Грузию.

По информации источника редакции, деятельность Вотановского, который первым сообщил в своих соцсетях, что в станице Бакинская в Краснодарском крае появилось кладбище с могилами убитых в Украине бойцов ЧВК "Вагнер", многие из которых были завербованными заключёнными, вызвала раздражение у представителей частной военной компании. Источник предположил, что в один из визитов на кладбище к Вотановскому могли применить насилие.

В сентябре Вотановского задержала полиция, когда он исследовал очередное кладбище в Тихорецке. После беседы с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму активиста отпустили. Перед этим в отношении Вотановского сотрудники МВД начали проверку по статье о разглашении гостайны из-за фотографий могил.

В январе в местном издании "Живая Кубань" вышла статья, в которой Вотановский был назван "иностранным агентом" и "сторонником Зеленского". Автор статьи утверждал, что знает домашний адрес активиста и призывал привлечь его к ответственности.