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Нашедший кладбище ЧВК "Вагнер" на Кубани активист уехал из России

Виталий Вотановский

Житель Кубани Виталий Вотановский, ведущий поиск новых захоронений убитых в Украине российских военных и наемников ЧВК "Вагнер", покинул Россию. Об этом он сообщил редакции Кавказ.Реалии. 4 апреля он вылетел в Армению, а оттуда уехал в Грузию.

По информации источника редакции, деятельность Вотановского, который первым сообщил в своих соцсетях, что в станице Бакинская в Краснодарском крае появилось кладбище с могилами убитых в Украине бойцов ЧВК "Вагнер", многие из которых были завербованными заключёнными, вызвала раздражение у представителей частной военной компании. Источник предположил, что в один из визитов на кладбище к Вотановскому могли применить насилие.

В сентябре Вотановского задержала полиция, когда он исследовал очередное кладбище в Тихорецке. После беседы с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму активиста отпустили. Перед этим в отношении Вотановского сотрудники МВД начали проверку по статье о разглашении гостайны из-за фотографий могил.

В январе в местном издании "Живая Кубань" вышла статья, в которой Вотановский был назван "иностранным агентом" и "сторонником Зеленского". Автор статьи утверждал, что знает домашний адрес активиста и призывал привлечь его к ответственности.

  • Виталий Вотановский - военный пенсионер, подполковник в отставке, а также бывший волонтёр краснодарского штаба Алексея Навального. Его неоднократно задерживали и штрафовали за участие в протестных акциях, в том числе - на митингах и пикетах против войны в Украине. Кроме того к активисту несколько раз приходили с обыском.
  • В общей сложности Вотановский обнаружил 1400 захоронений российских военных и наёмников в Краснодарском крае и Адыгее. Из них 607 могил на отдельном кладбище в станице Бакинской, где хоронят невостребованных ближайшими родственниками бойцов ЧВК "Вагнер".
  • За последние два месяца на этом кладбище появились сотни новых могил. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки компании Maxar, опубликованные журналистом The New York Times Кристианом Трибертом.
  • ЧВК "Вагнер" – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимали или принимают участие в боевых действиях в Сирии, Африке и Украине. Российские власти называют наёмников ЧВК "Вагнер" - добровольцами.
  • В конце марта вступили в силу поправки, распространяющие уголовную ответственность за так называемую дискредитацию и фейки и на негативные публикации о добровольцах.

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