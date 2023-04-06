"Не время улыбаться". Соцсети о юморе и политике в России

Убийство военкора Татарского остаётся главным событием недели в России и приносит самые разные отголоски.

На днях сцену взрыва обыграли на своём концерте в Берлине два комика-эмигранта: Гарик Оганисян (раньше работал сценаристом "Вечернего Урганта") и стендапер, более известный как Александр Долгополов, но сейчас выступающий как Саша Кападя.

Шутка и так понравилась не всем.

Но, разумеется, вызвала просто бешеную злобу в прокремлёвской среде.

Тина Канделаки:

Комикам, видимо, стоит напомнить, что помимо погибшего, там было ещё и 32 невинно пострадавших. «Отличный» повод для шуток, когда 10 из них к тому же находятся в тяжелом состоянии.

Марина Ахмедова:

Публика не то что смеётся — она визжит от хохота, что та свинья. В реальности, которую пародируют бежавшие из России комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян, за этим следует взрыв. Он забрал жизнь одного человека. 40 человек получили ранения.



Меня поразил взгляд Оганисяна, которым он, приняв пакет, обводит визжащий зал. Кажется, он и сам сейчас взревёт от нестерпимого хохота. Я смотрю на них. Мне хочется понять, что тут смешного. Я бы правда очень хотела понять природу их смеха.



Я ставлю себя на их место. Предположим, случился взрыв, Зеленскому оторвало голову. Комики выходят на сцену и пародируют последние секунды жизни Зеленского. Будет ли смешно мне? Нет. Ужаснусь. Могу ли я смеяться, зная, как выглядит тело, изуродованное насильственным образом? Как выглядит и пахнет место убийства? Нет, точно ужаснусь. Хотя сочувствовать Зеленскому я вряд ли буду.

Александр Дюков:

Вообще это выступление можно квалифицировать как публичное оправдание терроризма. И, заведя дело, внести фигурантов в ведущийся Росфинмониторингом Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Уроды сразу почувствуют, что им по карману прилетело

Кирилл Кабанов:

За подобное отвратительное в своей низости глумление над жертвой теракта и пострадавшими в результате него, над убийством прекрасного человека, профессионала и истинного героя должно быть самое суровое наказание. Все необходимые правовые механизмы для этого есть. Ублюдки должны быть наказаны!!!

Но страшно обидно, что количество ржущих в зале моральных уродов не единично. А происходило это позорное действо, судя по всему, в Берлине. Тот самый случай, когда всё более чем однозначно.

Андрей Медведев:

Самое плохое, что сейчас может сделать власть, это никак не отреагировать на гнусную выходку этих двух не самых, очевидно, умных людей.

Толерантность к шуткам о терроре, это тоже самое, что толерантность к террору, как таковому. Давайте завтра кто-нибудь шутканет про Беслан? Хотите? Про Норд-ост? Давайте поржем над убитыми детьми. Гыыыы. А так и будет, если сейчас власть не проявит жёсткую реакцию.

Отдельный вопрос, почему смеются люди в зале. Но это, скорее к священникам. Потому что это очевидная одержимость.

Яна Лантратова:

Юмор на человеческой трагедии — преступление. Люди хотят дешёвой славы на крови. Общество должно реагировать. Это в наших силах дать им понять, что кощунственный юмор нам не нужен.

Отправила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку указанных фактов, дать правовую оценку действиям стендап-комиков и принять соответствующие меры реагирования.

Кто-то защищает стендаперов, хотя и не сказать, что очень рьяно.

Ульяна Яппарова:

Ага, сажать надо за шутку над кремлевскими убийцами, ждём

Анатолий Несмиян:

Есть такая специфическая штука, как «черный юмор». Его уместно применять не везде и не всегда и в особой аудитории. Не для всеобщего употребление, говоря проще. Но сам по себе он явление естественное и ничего «эдакого» в нём нет.

Однако сегодня в моде суровые и неулыбчивые люди в камуфляже, произносящие до тошноты пафосные речевки. А потому - не время улыбаться.

Насколько расходятся дороги уехавших из России юмористов и артистов, оставшихся в стране, показала и история с "переездом" шоу "Что было дальше" на платформу "ВКонтакте".

Алексей Нарышкин:

два часа (да, я это посмотрел) в ожидании шуток. Они есть, но концентрация очень уж мала. Наймите редактора [...]

- 30 или уже 40 млн просмотров на ВК за два дня похоже на булшит. Хз, как они считают, но таких цифр у лучших выпусков на YouTube не было

Георгий Албуров:

Бойкот авторов, которые призывают переходить из Ютуба в ВК — это самое правильное, что можно сейчас делать. Эти люди буквально решили работать на цензуру и помогать сажать невиновных

Любовь Соболь:

ЧБДшники загоняют свою аудиторию в ВКонтакте. Они парни умные и понимают, что все это в рамках кампании по подготовке к блокировке ютуба в России. Но деньги для них не пахнут, можно и чужой свободой, видимо, поторговать.

Михаил Светов:

Можно бесконечно гиенить на плохих ЧБД которые переехали с ютуба на VK, но давайте не забывать, что это стало возможным благодаря запрету монетизации российских каналов на ютубе. Экономические стимулы решают всё.

Ковровые санкции против русских были царским подарком Путину.

Кирилл Селегей:

Отдельно я в шоке от того, что ребята из ЧБД пошли на сделку с ВК. Неужели после того, как их год [ругали] на «Популярной политике», ребята так и не решились перейти на нашу строну добра…

Это, безусловно, говорит о духовном и нравственном обнищании нашего общества.

Кирилл Гончаров:

Пишут, что шоу ЧБД перекочевало в VK с Ютуба по одной причине - будущая блокировка последних.

Мне кажется, все проще, коммерция и не более. Одна площадка конкурирует с другой, покупает популярный продукт и продаёт его.

Уже сто раз на пальцах объясняли, почему ютуб не заблочить.

Илья Шепелин:

Посмотрел «Что было дальше» — суперпопулярное шоу с ютюба, которое с начала войны не выходило, а теперь эсклюзивно переведено во ВКонтакт, чтоб перекачать аудиторию с ютюба перед очень вероятной блокировкой

Посмотрел — и вот что вам скажу. Друзья, кто обижался на создателей ЧБД (мол, они мне так нравились, а теперь продались Путину и работают на отключение России связи с зарубежным интернетом) — не серчайте на них раньше времени! Похоже, они, как могут, работают против блокировки ютюба))

Первый выпуск — такое неказистое зрелище, будто они специально его таким задумали. Устроили сами себе промышленную диверсию)

Смотрится нелепо и скучно, будто это слпанировнная итальянская забастовка: взяли бабки от ВК, а сами такой унылый и тихий ужас наснимали, подставив российских интернет-импортозаместителей, у которых уже был план по перевод аудитории с ютюба, надежный, блин, как швейцарские часы

За таким нелепым контентом, где видно, как самим участникам неловко, никто на ВК, конечно, переходить не будет

Смотрится это даже более неказисто, чем возвращение «Прожекторперисхилтон». Люди в зале на записи лишний раз не хихикают, будто вообще не по себе

Удачные шутки есть, но их плотность раз в 15-20 ниже, чем былые времена. Редкторы ЧБД даже не постарались порезать выпуск так, чтобы там осталось, скажем, 30 минут хронометража, но смотрелось бы это динамичнее, насыщеннее

А там такой монтаж, что буквально слышны паузу тишины, во время которых можно разобрать, как скрипят мозги у некоторых участников, пока у них в голове крутится вопрос: «ЧЁ, #####, Я ЗДЕСЬ ДЕЛАЮ?»

Но если это был акт вредительства по отношению к ВК — получилось годно! Не зря бесстрашные смельчаки-смехачи год с лишним молчали, свернув язык трубочкой по поводу войны, чтоб втереться в доверие к власти и так поднасрать Кремлю!