Минфин США: Россия пытается обойти лимит на цены экспортируемой нефти

В понедельник министерство финансов США предупредило американские компании о том, что они могут нарушать санкции, оказывая услуги, связанные с экспортом российской нефти, поступающей по Восточному нефтепроводу в дальневосточные порты России.

В предупреждении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) говорится, что у него есть информация о том, что нефть, экспортируемая из тихоокеанских портов России, включая порт Козьмино, может продаваться по ценам, превышающим лимит в 60 долларов за баррель, установленный западными странами. Американские фирмы, предоставляющие услуги, могут не знать, что они нарушают санкции, будучи введенными в заблуждение экспортерами, предоставляющими сфальсифицированную информацию о портах, где производилась загрузка нефти, говорится в документе. OFAC требует от американских компаний проводить полную проверку сопровождающей документации с тем, чтобы убедиться, что нефть, экспортируемая из России, приобретена по цене ниже 60-ти долларов за баррель. Лица и компании, уличенные в сознательном нарушении санкций, могут стать объектом уголовного и гражданского преследования, предупреждает OFAC.

В январе 2023 года вступили в силу ограничения на цены российской нефти, экспортируемой танкерами, введенные Евросоюзом и странами-членами Группы семи (G7) в ответ на российское вторжение в Украину. Цель санкций - сократить валютные доходы России, благодаря которым Кремль финансирует войну в Украине. Согласно последним данным, эти санкции возымели ощутимый эффект, сократив нефтяные доходы России более, чем на 40 процентов в сравнении с прошлым годом.

Это первое подобное предупреждение, обнародованное министерством финансов США.

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