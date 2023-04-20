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Командующий ТОФ ушёл в отставку после внезапной проверки боеготовности

Сергей Авакянц

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц покинул свой пост. О его назначении на новую должность сообщил в четверг полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Об отставке командующего стало известно менее чем через неделю после внезапной проверки боеготовности подразделений флота. О её причинах не сообщается. Авакянц командовал Тихоокеанским флотом - одним из самых мощных российских флотов - с 2012 года.

Трутнев также не упомянул о причинах отставки, сказав лишь о новом назначении Авакянца - он возглавит штаб, который будет курировать центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Они будут созданы в 12 регионах, в том числе "ДНР" (российское официальное название Донецкой области Украины).

14 апреля министр обороны Сергей Шойгу объявил внезапную проверку подразделений Тихоокеанского флота. В ходе проверки прошли учения с участием 25 тысяч военных по отражению возможной высадки десанта на Сахалин и Курилы. В Кремле назвали проверку "рутинной".

Подразделения Тихоокеанского флота принимают участие в войне в Украине. Морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота, по их собственным утверждениям и по данным аналитиков, понесли большие потери в боях под Угледаром в Донецкой области. О том, что бригада "почти полностью уничтожена", писало американское издание Politico. Ряд российских провоенных блогеров критиковал командование за то, что бригада была брошена в лобовой штурм Угледара (город взять не удалось).

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