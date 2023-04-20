Дания отменила ограничения для передвижения судов в водах Балтики

Датское морское управление в четверг объявило об отмене ограничений на движение морского транспорта в районе прошлогодних взрывов на двух нитках газопровода "Северный поток". Датское Морское ведомство уточнило, что ограничения сохранятся в нескольких местах, где судам нельзя стоять на якорях, заниматься рыболовством и вести работы на морском дне в связи наличием "подводных препятствий".

Вскоре после обнаружения утечек 26 и 27 сентября прошлого года морское управление выпустило предупреждение и ограничило мореплавание в опасном районе.

Как сообщает агентство Associated Press, всего было установлено четыре места, откуда в море вытекал газ. Эти утечки первоначально считались результатом саботажа.

Ранее в апреле этого года шведские прокуроры заявили, что наиболее вероятным виновником произошедшей утечки является некое "государство". Вместе с тем, они предупредили, что личность исполнителя преступления до сих пор не установлена.