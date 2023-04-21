Латвия решила передать Украине системы ПВО "Стингер"

Правительство Латвии решило передать вооруженным силам Украины переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Об этом заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце, ее слова со ссылкой на издание Delfi цитирует "Европейская правда".

По словам главы военного ведомства, Латвия сделает "всё возможное для скорейшей доставки "Стингеров" в Украину. Число переносных комплексов не называется.

Мурниеце уточнила, Латвия не останется без средств противовоздушной обороны, западные союзники готовятся направить Риге современные средства ПВО. Вместо "Стингеров" Латвия получит новейшие системы RBS.

Латвия также расширяет программу подготовки украинских солдат. К концу года латвийские инструкторы подготовят три тысячи украинских солдат.

В публикации "Европейской правды" отмечается, что военная помощь Украине. Как отмечает газета "Европейская правда", военная помощь Украине со стороны Латвии превысила 300 миллионов евро и достигла 1% от ВВП республики.