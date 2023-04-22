Bloomberg: Индия приостановила закупки российского вооружения

Поставки российского вооружения в Индию прерваны из-за неспособности двух сторон договориться о способах оплаты, сообщает новостная служба Bloomberg co ссылкой на свои источники.

Поставки прервались из-за отказа Дели расплачиваться за российское оружие долларами, поскольку это может привести к введению вторичных санкций против Индии. Речь идет о контрактах на два миллиарда долларов и о российских кредитах в десять миллиардов долларов, которые должны пойти на закупку Индией запчастей и двух зенитно-ракетных установок С-400. Поставки, по информации Bloomberg, заморожены уже в течение года.

Переговоры об использовании других валют ни к чему не привели. Москва отказывается принимать индийские рупии из-за нестабильности курса этой валюты. Индия не хочет совершать сделку в рублях, опасаясь, что она в таком случае не сможет приобрести вооружения по реальным рыночным ценам.

Среди обсуждаемых вариантов были также евро и дирхам, однако использование этих валют для оплаты оружия может вызвать пристальное внимание со стороны США и будет невыгодна Индии из-за неблагоприятного валютного курса. Идея расплатиться за российское оружие индийскими товарами неприемлема для России из-за значительного профицита российского торгового баланса.

Отсутствие поставок комплектующих и запасных частей представляет особую проблему для Индии, на вооружении которой находятся более 250 истребителей СУ-30, более 1200 танков Т-90 и семь субмарин. По словам индийских представителей, они не уверены в способности России продолжать регулярное техническое обслуживание боевой техники.