Спикер Конгресса США: Россия должна уйти из Украины

Россия должна уйти из Украины, заявил во время пресс-конференции в понедельник спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти.

Отвечая на вопрос российского репортера в ходе визита в Израиль, Маккарти отверг утверждения о том, что он против помощи Украине. "Я проголосовал за помощь Украине, я поддерживаю помощь Украине, - подчеркнул спикер Палаты представителей. - Я не поддерживаю действия вашей страны в Украине. Я не поддерживаю убийства вами детей... Вы должны уйти из Украины. Мы продолжим поддерживать Украину, потому что мир видит в реальном свете что происходит там".

Это самое сильное заявление Кевина Маккарти в поддержку Украины в качестве спикера Палаты представителей. Несколько месяцев назад после избрания на пост спикера Маккарти заявил о том, что помощь Украине не может быть неограниченной. Это высказывание Маккарти привлекло значительное внимание, потому что в роли спикера он обладает большим влиянием на процесс принятия решений о выделении военной и финансовой помощи Украине. Впоследствии он пояснил, что он продолжает выступить за поддержку Украины, считая необходимым повысить контроль за расходованием выделяемых Киеву средств.

Подавляющее большинство американских законодателей и руководители фракций Демократической и Республиканской партии в Конгрессе заявляют о готовности продолжать оказывать Украине необходимую для защиты от российской агрессии помощь.