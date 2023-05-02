Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Главные новости

Спикер Конгресса США: Россия должна уйти из Украины

Кевин Маккарти в Израиле

Это самое сильное заявление спикера Палаты представителей в поддержку Украины

Россия должна уйти из Украины, заявил во время пресс-конференции в понедельник спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти.

Отвечая на вопрос российского репортера в ходе визита в Израиль, Маккарти отверг утверждения о том, что он против помощи Украине. "Я проголосовал за помощь Украине, я поддерживаю помощь Украине, - подчеркнул спикер Палаты представителей. - Я не поддерживаю действия вашей страны в Украине. Я не поддерживаю убийства вами детей... Вы должны уйти из Украины. Мы продолжим поддерживать Украину, потому что мир видит в реальном свете что происходит там".

Это самое сильное заявление Кевина Маккарти в поддержку Украины в качестве спикера Палаты представителей. Несколько месяцев назад после избрания на пост спикера Маккарти заявил о том, что помощь Украине не может быть неограниченной. Это высказывание Маккарти привлекло значительное внимание, потому что в роли спикера он обладает большим влиянием на процесс принятия решений о выделении военной и финансовой помощи Украине. Впоследствии он пояснил, что он продолжает выступить за поддержку Украины, считая необходимым повысить контроль за расходованием выделяемых Киеву средств.

Подавляющее большинство американских законодателей и руководители фракций Демократической и Республиканской партии в Конгрессе заявляют о готовности продолжать оказывать Украине необходимую для защиты от российской агрессии помощь.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG