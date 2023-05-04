"Гордые парни" признаны виновными в штурме Капитолия 6 января 2021 года

Жюри присяжных в Вашингтоне признало виновными в мятеже четверых членов праворадикальной группировки "Гордые парни" (Proud Boys), которые считали себя "солдатами Трампа" и первыми пошли на штурм Капитолия 6 января 2021 года. "Этот вердикт подкрепляет точку зрения властей США, согласно которой произошедшее в тот день было не беспорядками, вышедшими из-под контроля, а заранее спланированной акцией, целью которой было свержение демократии", - сообщила корреспондент Би-би-си.

Виновными в мятеже и заговоре против государства (seditious conspiracy) признаны лидер "Гордых парней" Энрике Таррио и его соратники Итан Нордиэн, Закари Рел и Джозеф Биггс. Еще один участник штурма Доминик Пеццола, по главному пункту обвинения оправдан, но признан виновным по другим. Прокуратура утверждает - и теперь с ней согласились присяжные - что "гордые парни" намеревались силой оставить у власти проигравшего выборы Дональда Трампа.

Согласно выводам следствия, Нордиэн, Рел, Биггс и Пеццола, как и еще более ста "гордых парней", предварительно сговорившись, 6 января собрались в Вашингтоне во время выступления Трампа и, координируя свои действия по рации, отправились к Капитолию.

Их лидер Таррио в Вашингтоне 6 января отсутствовал, но о своем участии в этом сговоре, по мнению прокуратуры и присяжных, сам же достаточно ясно заявлял публично.

"Подсудимые считали себя армией Дональда Трампа, воюющей за то, чтобы оставить их вождя у власти, невзирая на закон и мнение судов", - сказал в суде представитель министерства юстиции Конор Малроу.