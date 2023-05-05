Боррель: во внешней политике необходимо отказаться от "единогласия"

"Война России против Украины сплотила Запад; у Брюсселя нет другого выбора, кроме как и дальше поддерживать Киев", - сказал Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. С ним беседовал корреспондент Euronews во Флоренции.

Глава европейской дипломатии сказал, что самой большой задачей на предстоящие 12 месяцев будет достижение в Украине справедливого мира, хотя время для переговоров с российской стороной еще не пришло.

"Сейчас не время для дипломатических разговоров о мире. Это момент военной поддержки в войне".

На минувшей неделе Евросоюз объявил о планах использовать 500 млн евро на производство боеприпасов для себя и Украины. Часть денег поступит из фондов развития ЕС. Киеву будет оказываться и другая поддержка, в разные сроки. В противном случае, по словам Борреля, российские войска скоро окажутся у польской границы.

По словам Борреля, Европе необходимо объединиться, чтобы выжить на международной арене. Для этого крайне важно отказаться от принципа единогласия во внешнеполитических делах, который позволяет отдельным странам-членам ЕС налагать вето на союзные решения. Таким правом часто пользуются восточноевропейцы, сказал Боррель.