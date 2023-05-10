США заявили о нейтрализации сети кибершпионажа ФСБ

Соединенным Штатам и их союзникам удалось нейтрализовать систему кибершпионажа, с помощью которой ФСБ получала доступ к компьютерам госслужащих, журналистов и ученых в разных странах мира в течение двух с лишним десятилетий. Об этом говорится взаявлении министерства юстиции США, обнародованном во вторник.

Речь идет о комьютерной программе Snake, созданной подразделением ФСБ Турла, находящимся в Рязани. С помощью этой программы ФСБ удалось инфицировать компьютеры в 50 странах, которые служили гигантской сетью, маскировавшей шпионские операции ФСБ. Западные спецслужбы вели наблюдение за Snake в течение двух десятилетий, но обезвредить ее удалось только сейчас. Как объясняют специалисты, программа Snake постоянно совершенствовалась ее создателями, что препятствовало ее блокировке. Для нейтрализации Snake были созданы киберинструменты, которые позволили перепрограммировать и "отключить" ее.

В заявлении говорится о том, что ФСБ удалось получить доступ к секретным документам и дипломатической переписке, по крайней мере, одного государства-члена НАТО, но объектом внимания ФСБ были образовательные учреждения, СМИ, государственные учреждения, финансовые институты, объекты критической инфраструктуры.