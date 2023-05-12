Замгоссекретаря США Венди Шерман уходит из Госдепартамента

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, курировавшая отношения с Китаем и ранее занимавшаяся организацией переговоров с Ираном и Северной Кореей, заявила в пятницу, что уйдет в отставку. 73-летняя Шерман заявила, что уйдет в отставку в конце июня. Неизвестно, кто станет ее преемником, чья кандидатура должна быть утверждена Сенатом. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на агентство AFP.

Мы проделали для решения огромного множества проблем, включая полномасштабное вторжение России в Украину, проблемы в Индо-Тихоокеанском регионе и пандемию Covid-19, при одновременном объединении союзников и партнеров для продвижения нашего общего видения светлого будущего», – написала она в Твиттере.

Госсекретарь Энтони Блинкен поблагодарил Шерман за ее работу над отношениями США со странами Азии и ее усилия по объединению союзников для поддержки Украины.

Шерман выступала посредником в ядерных соглашениях с Северной Кореей при Билле Клинтоне и с Ираном при Бараке Обаме. Оба соглашения были расторгнуты при последующих президентах-республиканцах, отмечается в публикации "Голос Америки".

Шерман в своих мемуарах рассказала о переговорах с иранцами в Вене, вспоминая, как ее оппоненты в последнюю минуту подняли новый спорный вопрос, чуть не доведя ее до слез. Она написала, что ее реакция ошеломила иранцев и заставила их замолчать, и они отказались от своих возражений.

До своей карьеры дипломата она возглавляла неправительственную организацию "Список Эмили". Организация работает над избранием на политические посты женщин, поддерживающих право на аборт.