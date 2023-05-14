В Брюсселе прошла встреча лидеров Азербайджана и Армении 

В Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. По сообщениям СМИ, основной темой беседы стала ситуации на азербайджано-армянской границе и вокруг Нагорного Карабаха. Других подробностей, как и комментариев сторон, пока нет.
Ранее сообщалось, что стороны будут обсуждать проект мирного договора и соглашения о межгосударственных отношениях.
Личная встреча Алиева и Пашиняна состоялась на фоне очередного военного обострения между странами. За три дня до этого Минобороны Азербайджана сообщало о столкновениях с армянской стороной на границе, недалеко от Карабаха, и о гибели одного военнослужащего. Азербайджанский МИД обвинил Армению в намеренной провокации.
Министерство обороны Армении подтвердило факт столкновений, но возложило вину на военных Азербайджана, которые, по мнению армянской стороны, открыли огонь из артиллерии и минометов. Ведомство сообщило о четырёх раненых армянских солдатах.
- Нагорный Карабах по международному праву считается частью территории Азербайджана. Население региона преимущественно составляют этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран.
- По итогам краткосрочной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе размещены российские миротворческие силы.
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