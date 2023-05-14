В Брюсселе прошла встреча лидеров Азербайджана и Армении 

В Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. По сообщениям СМИ, основной темой беседы стала ситуации на азербайджано-армянской границе и вокруг Нагорного Карабаха. Других подробностей, как и комментариев сторон, пока нет.

Ранее сообщалось, что стороны будут обсуждать проект мирного договора и соглашения о межгосударственных отношениях.

Личная встреча Алиева и Пашиняна состоялась на фоне очередного военного обострения между странами. За три дня до этого Минобороны Азербайджана сообщало о столкновениях с армянской стороной на границе, недалеко от Карабаха, и о гибели одного военнослужащего. Азербайджанский МИД обвинил Армению в намеренной провокации.

Министерство обороны Армении подтвердило факт столкновений, но возложило вину на военных Азербайджана, которые, по мнению армянской стороны, открыли огонь из артиллерии и минометов. Ведомство сообщило о четырёх раненых армянских солдатах.