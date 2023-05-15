Блинкен подтвердил приверженность США свободе вероисповедания в мире

Госдепартамент обнародовал доклад о состоянии свободы вероисповедания в почти 200 странах и территориях по всему миру за 2022 год. Госсекретарь США Энтони Блинкен, представляя в понедельник этот доклад, отметил прогресс в расширении свободы вероисповедания в Бельгии, Бразилии, Канаде, ЕС и Центральноафриканской Республике, а также достижения гражданского общества и других правительств по всему миру в освобождении многих, кто был задержан или заключен в тюрьму за отстаивание своих прав на исповедование своей религии или убеждений.

В докладе говорится, что правительства многих стран мира продолжают преследовать религиозные меньшинства.

"Правительства используют законы о борьбе с обращением в другую веру, богохульством, вероотступничеством, которые запрещают акт оставления веры, - сказал Блинкен. По его словам, такие НПО, как Кампания в защиту уйгуров и Уйгурский проект по правам человека, документируют геноцид и преступления против человечности в отношении преимущественно уйгуров-мусульман в Синьцзяне, Китай", сообщает "Голос Америки".

"Соединенные Штаты будут продолжать выступать в защиту свободы вероисповедания в странах, где эти права ущемляются как публично, так и непосредственно во взаимодействии с представителями правительств. Мы будем продолжать работать над защитой и продвижением свободы вероисповедания у себя в стране, в том числе через межведомственную группу, которую президент Байден создал в декабре для борьбы с религиозными предрассудками и дискриминацией", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.