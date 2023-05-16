Спецпрокурор Дарэм резко критикует "российское расследование" ФБР

Специальный прокурор подверг резкой критике ФБР за многочисленные ошибки во время принятия решения о начале расследования возможных связей людей из избирательного штаба Дональда Трампа с Россией в 2016 году. Отчет специального прокурора Джона Дарэма был обнародован в понедельник.

Расследование Дарэма, целью которого было выяснение обстоятельств, предшествовавших расследованию о вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года в Соединенных Штатах, затянулось на четыре года. Оно было начато после прихода в Белый дом Дональда Трампа, заявлявшего о том, что ФБР начало расследование по политическим мотивам с целью подорвать его шансы на избрание президентом.

В отчете говорится, что расследование было начато в спешке на основании не подвергнутых анализу данных и не подтвержденной другими источниками разведывательной информации, что является, как заявляет специальный прокурор, отступлением от норм. При этом в ходе первоначального расследования игнорировались некоторые факты, противоречившие тезису о возможном сговоре между людьми из окружения Дональда Трампа и Россией. В отчете приводятся в частности данные о нарушении процедуры запроса ордера на прослушивание телефонных разговоров одного из советников Дональда Трампа. В документе также говорится о том, что ФБР полагалось, как выяснилось позже, на сфальсифицированные данные из так называемого досье Стила, в котором содержались компрометирующие кандидата Трампа сведения.

Впоследствии для ведения расследования о российском вмешательстве в американскую избирательную кампанию был назначен специальный прокурор Джон Мюллер.

В ходе расследования специальным прокурором Дарэмом были заведены три уголовных дела. Один из обвиняемых, юрист, работавший в ФБР, признал вину. Два других дела закончились оправданием обвиняемых судом присяжных.

Выводы специального прокурора во многом совпадают с выводами инспекции, проведенной генеральным инспектором ФБР в 2019 году, признавшим оправданным решение о начале расследования о связях предвыборного штаба Трампа с Россией. В заявлении ФБР говорится о том, что в течение последних лет были предприняты шаги по исправлению недостатков, в том числе в процессе получения ордеров на прослушку подозревемых в терроризме и шпионаже. "Если бы эти реформы были осуществлены в 2016 году, оплошностей, о которых говорится в отчете можно было избежать", - подчеркивается в заявлении.

Бывший президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social приветствовал отчет специального прокурора: "После длительного следствия специальный прокурор Джон Дарэм пришел к выводу, что ФБР не должно было начинать расследование о связи Трампа и России..."

Отчет специального прокурора может стать источником информации для законодателей-республиканцев, которые ведут собственное расследование о возможном использовании ФБР и министерства юстиции как политического инструмента.