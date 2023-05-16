Жену Шрёдера уволили за празднование 9 мая в посольстве России в Берлине

Жену бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера Со Ен Шрёдер-Ким уволили из компании NRW.Global Business после того, как она вместе с мужем посетила торжественный прием в российском посольстве 9 мая в честь отмечаемого в России Дня Победы . Об этом сообщает "Немецкая волна".

16 мая, компания NRW.Global Business, где работала Шрёдер-Ким, заявила, что прекращает с ней трудовые отношения.

"Шрёдер-Ким немедленно освобождена от должности, её трудовые отношения с NRW.Global Business будут прекращены без предварительного уведомления", - сообщила пресс-секретарь земельного министра экономики Северного Рейна - Вестфалии Мона Нойбаур.

Шрёдер-Ким занимала в NRW.Global Business должность представителя в Южной Корее. Ранее компания неоднократно указывала , что её представители "не должны высказываться по политически чувствительным темам, в частности, в отношении захватнической войны России против Украины".

Герхард Шрёдер был канцлером ФРГ с 1998 года по 2005 год. После отставки он участвовал в проектах, связанных с Россией, включая газопровод "Северный поток", был избран председателем наблюдательного совета "Роснефти". Весной прошлого года Шрёдер по своей инициативе оставил этот пост. Незадолго до этого Европарламент обсуждал возможность внести его в санкционные списки российских олигархов.

Бывший федеральный канцлер Шрёдер считается одним из приближенных президента России Владимира Путина. После отставки в 2005 году он участвовал в проектах, связанных с Россией, включая газопровод "Северный поток", был избран председателем наблюдательного совета "Роснефти".

После начала Россией полномасштабной войны против Украины Шрёдер не оборвал свои личные контакты с Путиным и не сделал никаких публичных заявлений с осуждением его действий. Уже во время войны он неоднократно ездил в Москву. Бывший канцлер встречался там с российским руководством, в том числе и с Путиным, и обсуждал вопросы экономической политики, прежде всего экспорт в Европу российских нефти и газа. За это он подвергался жёсткой критике в Германии.