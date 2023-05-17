"Хочу не убийства, а казни Путина". Дело Михаила Кригера

Могла ли российская ракета "Кинжал" уничтожить переданный ВСУ комплекс ПВО "Пэтриот" американского производства;

Оппозиционный активист Михаил Кригер приговорен к 7 годам колонии по обвинению в разжигании ненависти и оправдании терроризма;

Группа ученых выступила с открытым письмом в защиту коллег, арестованных по обвинению в государственной измене;

Цены на газ в Европе сейчас почти в десять раз ниже пиковых значений прошлого года;

Каннский фестиваль открылся словами поддержки в адрес Украины, которые со сцены произнесла Катрин Денев.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!