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Время Свободы

"Хочу не убийства, а казни Путина". Дело Михаила Кригера

Михаил Кригер

Информационный дайджест "Время Свободы", 17 мая

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Время Свободы - Темы дня 17.05.2023
by Радио Свобода

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Могла ли российская ракета "Кинжал" уничтожить переданный ВСУ комплекс ПВО "Пэтриот" американского производства;

Оппозиционный активист Михаил Кригер приговорен к 7 годам колонии по обвинению в разжигании ненависти и оправдании терроризма;

Группа ученых выступила с открытым письмом в защиту коллег, арестованных по обвинению в государственной измене;

Цены на газ в Европе сейчас почти в десять раз ниже пиковых значений прошлого года;

Каннский фестиваль открылся словами поддержки в адрес Украины, которые со сцены произнесла Катрин Денев.

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