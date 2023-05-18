США и Британия помогают Украине расследовать военные преступления

Правоохранительные органы Украины с начала полномасштабного вторжения России зарегистрировали более 82 тысяч военных преступлений. Как сообщает УНИАН, США и Великобритания помогают в расследовании этих преступлений для привлечения виновных к ответственности.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин на форуме по вопросам тяжких международных преступлений (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA), который проходил в Варшаве, заявил о важности поддержки со стороны АСА (Эй-Си-Эй):

"Это и помощь в расследовании и судебном преследовании международных преступлений РФ, и содействие нашей работе по обеспечению поддержки и защиты потерпевших и свидетелей", - подчеркнул Андрей Костин.

Консультативная группа по самым тяжким международным преступлениям была создана США, ЕС и Великобританией для поддержки Офиса Генерального прокурора в расследовании и судебном преследовании военных преступлений, совершенных российскими агрессорами.

Под эгидой Консультативной группы разработаны рекомендации по проведению опроса уязвимых групп потерпевших и свидетелей. Речь идёт о заключенных, о подвергшихся депортации детях, о жертвах гендерно-обусловленного насилия. Эти рекомендации были переданы Офису Генерального прокурора Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверили Украину во всесторонней поддержке - ради обеспечения мира и справедливости.