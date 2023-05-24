Андрей Климашев приговорен к 5 годам по "дворцовому делу"

Тверской районный суд Москвы приговорил 25-летнего активиста Андрея Климашева к пяти с половиной годам лишения свободы, сообщил его адвокат от ОВД-Инфо Максим Овчинников.

Климашов был обвинён в применении насилия к сотруднику полиции в январе 2021 года в ходе акций в поддержку Алексея Навального. По официальной информации, следователи установили, что активист ударил ногой полицейского, а в двух других брызнул из газового балончика.

Он был задержан 30 марта 2022 года и допрошен как свидетель по аналогичному делу. Затем дело было возбуждено уже против него самого. В апреле 2022 года Андрей Климашев был помещён в СИЗО, а в конце ноября его дело поступило в суд.

Осуждённый будет отбывать срок в колонии общего режима. Прокурор запрашивал для него 6 лет лишения свободы, основываясь на частичном сложении сроков по трём эпизодам дела.