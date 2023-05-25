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В Бельгии 16-летние получили право избирать депутатов Европарламента

На избирательном участке в Бельгии: родители с детьми (архивное фото)

Власти Бельгии снизили минимальный возраст участников голосования на выборах в Европейский парламент до 16 лет.

Аннелиз Верлинден, министр внутренних дел Бельгии, обратилась к молодежи: Снижая возрастной ценз, мы посылаем четкий сигнал. Мы хотим услышать и ваши голоса и мнения, чтобы они учитывались".

Около 280 000 молодых бельгийцев получат возможность в следующем году сказать свое слово на европейском уровне. Но в отличие от взрослых граждан, которые автоматически попадают в список избирателей, несовершеннолетние, желающие проголосовать, должны будут зарегистрироваться заранее.

Бельгия стала четвертой страной в ЕС после Мальты, Германии и Австрии, которая разрешила голосование с 16-летнего возраста, сообщил телеканал "Евроньюс".

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