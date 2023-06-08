Совет Европы: суд над Олегом Орловым – пародия на правосудие

"Пародией на правосудие", демонстрирующей пренебрежение самыми элементарными правами человека, назвала начинающийся сегодня суд над правозащитником Олегом Орловым глава комиссии Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

По её мнению, обвинения против Орлова ( в так называемой повторной дискредитации армии) "явно направлены на его наказание за продолжающийся непримиримый протест против агрессивной войны России в Украине".

Миятович вновь призвала государства-члены Совета Европы поддержать российских правозащитников, независимых журналистов и гражданских активистов как внутри России, так и за рубежом. "Их работа по продвижению мира, свободы и прав человека особенно необходима в наше время", - заявила глава комиссии Совета Европы по правам человека.

Член правления Немецкого сахаровского общества Петер Франк, комментируя начало суда над Орловым, заявил, что "Кремль продолжает безжалостно действовать в своей стране против тех, кто с начала войны бесстрашно публично выступал в России против агрессии и связанных с ней военных преступлений". Уголовные дела против ведущих представителей российского правозащитного движения, свидетельствует о том, что страна движется к новому тоталитаризму, считает Франк.

В марте стало известно, что в отношении председателя совета ликвидированного российскими властями правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова было возбуждено уголовное дело по статье о повторной дискредитации армии.

Поводом для возбуждения дела стал пост на странице Орлова в фейсбуке со ссылкой на его собственную статью "Им хотелось фашизма. Они его получили". Ранее суд пять раз штрафовал Олега Орлова за антивоенные пикеты, дважды - по административной статье о так называемой дискредитации армии.