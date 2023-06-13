Дональд Трамп был арестован перед слушанием его дела в суде в Майами

Бывший президент США Дональд Трамп был арестован до начала слушаний в федеральном суде в Майами, где ему были предъявлены 37 пунктов уголовного обвинения. Трамп не признал себя виновным ни по одному пункту.

Обвинение Трампу предъявлено в связи с незаконным хранением секретных документов в его поместье Мар-а-Ларго в штате Флорида.

Предъявленное во вторник обвинение - второе за последние несколько месяцев. В апреле большое жюри суда Манхэттена обвинило Трампа в фальсификации финансовых документов об "оплате за молчание".

Дональд Трамп отказался признать свою вину в инкриминируемых ему деяниях и подтвердил, что будет участвовать в президентской избирательной кампании 2024 года.

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