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Организатору утечки секретов Пентагона предъявлены обвинения

Задержание Джека Тейшейры. 12 апреля 2023 года

Это одна из крупнейших в истории Пентагона утечка секретных материалов

В четверг военнослужащему национальной гвардии Массачусетста Джеку Тейшейре, подозреваемому в организации утечки секретных документов Пентагона были предъявлены официальные обвинения.

Большое жюри, рассмотревшее улики, представленные следствием, одобрило обвинительный документ, состоящий из шести пунктов. Он обвиняется в незаконном хранением и распространении секретных документов, связанных с национальной обороной.

Тейшейра был взят под арест в апреле вскоре после того, как в социальных сетях появились фотокопии десятков секретных документов Пентагона с информацией о военной помощи стран НАТО Украине, с оценкой российских потерь в ходе вторжения в Украину, с данными американской разведки о состоянии российской армии, с другой информацией, касающейся разных стран.

По данным американской прессы, секретные документы оказались в социальных сетях после того, как 21-летний Тейшейра показал их партнерам по закрытому чату для геймеров, чтобы похвалиться доступом к государственным секретам.

"Незаконное изъятие, хранение и распространение секретных материалов подрывает нашу национальную безопасность", - заявил Джошуа Левай, федеральный прокурор в Массачусетсе. Во время появления в суде Джек Тейшейра не ответил на вопрос судьи признает ли он себя виновным.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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